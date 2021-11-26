С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услуги

Сегодня, 29 ноября, на портале «Дія» появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.
Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» 29 ноября рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Речь идет о:
В Минцифры добавляют, что ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале «Дія». Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать.
По его словам, «процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и прислать заявку — и все. Заявление сделано в форме анкеты, где надо отвечать „да“ или „нет“. Теперь всего несколько кликов и ни одной минуты в очереди».
«Это особенно актуально в условиях пандемии. Ведь онлайн-услуги помогут людям старшего возраста предотвратить лишние риски заболеть в очередях», — подчеркнул глава Минцифры.
А уже с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга смены регистрации. По словам министра, им удалось объединить реестры всех территориальных общин, так что в будущем каждый сможет за сутки сменить место регистрации, даже не выходя из дома.
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