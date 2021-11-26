0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услуги

С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услуги

Сегодня, 29 ноября, на портале «Дія» появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.

Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» 29 ноября рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Речь идет о:

  • назначении жилищной субсидии и пенсии;
  • перерасчете пенсии;
  • генерации справки о застрахованном лице и доходе пенсионера.

В Минцифры добавляют, что ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале «Дія». Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать.

По его словам, «процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и прислать заявку — и все. Заявление сделано в форме анкеты, где надо отвечать „да“ или „нет“. Теперь всего несколько кликов и ни одной минуты в очереди».

«Это особенно актуально в условиях пандемии. Ведь онлайн-услуги помогут людям старшего возраста предотвратить лишние риски заболеть в очередях», — подчеркнул глава Минцифры.

А уже с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга смены регистрации. По словам министра, им удалось объединить реестры всех территориальных общин, так что в будущем каждый сможет за сутки сменить место регистрации, даже не выходя из дома.

Справка Finance.ua:

  • Федоров ранее отмечал, что приложение «Дія» невозможно подделать, поскольку главное в нем не внешняя оболочка, а подключение к различным государственным реестрам. При этом программа не является базой персональных данных граждан.
По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.