В KSE назвали фискальные риски бюджета 2022

В KSE назвали риски для госбюджета 2022, в этот список вошли возможные проблемы с госдолгом, непоступления от госпредприятий, социальное обеспечение граждан и прочее.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своей презентации.

Государственный долг — значительный валютный риск и риск рефинансирования.

Риск непоступлений в бюджет от деятельности ГП:

15 млрд грн поступлений части чистой прибыли и дивидендов, в частности: НАК Нафтогаз — 10,7 млрд грн; АО «Укрнафта» 2,9 млрд грн из-за обжалования задолженности по уплате дивидендов в судах;

Нафтогаз — 10,7 млрд грн; АО «Укрнафта» 2,9 млрд грн из-за обжалования задолженности по уплате дивидендов в судах; 41,4 млрд грн в 2022 г. 38,3 млрд грн в 2023 г из-за принятия ПЗУ № 5593-д, предусматривающего расширение полномочий наблюдательных советов по утверждению годовых финпланов, размера дивидендов, отмену положения об установлении правительством норматива отчисления части прибыли на выплату дивидендов.

Квазифискальная деятельность на рынке э/э и теплоснабжения:

39,5 млрд грн на финансовую поддержку ГП «Гарантированный покупатель», которые госбюджетом не предусмотрены (законы № 719-ІХ, № 810-ІХ);

закон № 1639-IX предусматривает урегулирование за средства бюджета долгов теплоснабжающих предприятий за природный газ (реструктуризация > 50 млрд грн долга), но не определяет шагов по устранению основных причин неуплаты платежей, что может ухудшить платежную дисциплину в будущем;

6,3 млрд грн в 2022 г., 6 млрд грн в 2023 г. из-за невыполнения обязательств по заимствованиям под государственные гарантии — высокая вероятность, в частности, у ГПЗКУ .

Приватизация: высокая вероятность невыполнения плана поступлений — 8,3 млрд грн в 2021 г., 8 млрд грн в 2022.

Пенсионное и социальное обеспечение:

65 млрд грн за 2019−2022 годы дополнительных расходов Пенсионного фонда на перерасчет пенсий военнослужащим (надбавки, доплаты и т. п) из-за принятия решения Кассационного админсуда от 17.12.2019 г. по делу № 160/8324/19а;

делу № 160/8324/19а; 570 млрд грн в год из-за изменений подходов к определению прожиточного минимума, которые фактически означают его постепенное повышение ( ПЗУ № 3515).

Финансовый сектор: