Украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса: ТОП-5 марок

В январе этого года 901 новая машина пополнила украинский парк коммерческих автомобилей. С таким результатом рынок новых грузовых и спецавто, несмотря на локдаун, продемонстрировал 6% рост по сравнению с январем 2020 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, охватившие 22% этого сегмента автомобильного рынка. При этом в годовом исчислении регистрации новых коммерческих Рено увеличились почти на 36% – до 202 единиц.
На втором месте Peugeot – 97 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки подросли на 8% относительно января 2020 года.
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Третья строчка рейтинга, при 36% спаде продаж у Fiat – 90 автомобилей. Четвертый результат у МАЗ. Спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 22% – до отметки 89 шт. Замыкает пятерку лидеров месяца — Ford. В течение января, как и в прошлом году, 84 машины этой марки получили свои первые регистрационные номера
Инфографика: Укравтопром
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