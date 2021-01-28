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Украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса: ТОП-5 марок

Украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса: ТОП-5 марок

В январе этого года 901 новая машина пополнила украинский парк коммерческих автомобилей. С таким результатом рынок новых грузовых и спецавто, несмотря на локдаун, продемонстрировал 6% рост по сравнению с январем 2020 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, охватившие 22% этого сегмента автомобильного рынка. При этом в годовом исчислении регистрации новых коммерческих Рено увеличились почти на 36% – до 202 единиц.

На втором месте Peugeot – 97 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки подросли на 8% относительно января 2020 года.

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Третья строчка рейтинга, при 36% спаде продаж у Fiat – 90 автомобилей. Четвертый результат у МАЗ. Спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 22% – до отметки 89 шт. Замыкает пятерку лидеров месяца — Ford. В течение января, как и в прошлом году, 84 машины этой марки получили свои первые регистрационные номера


Инфографика: Укравтопром

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По материалам Finance.UA
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