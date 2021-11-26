Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делать

Если наследнику нужно получить земельный участок в наследство, то необходимо в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (то есть, с момента смерти лица или объявления его умершим) обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя) лично с заявлением о принятии наследства.

Если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник является полноправным владельцем унаследованного земельного участка.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, что делать в том случае, когда документов нет.

Если в документе на право собственности (государственном акте) на имя умершего кадастровый номер отсутствует, то в рамках открытого наследственного дела нужно изготовить соответствующую техническую документацию на землю.

После получения кадастрового номера и получения выписки из государственного земельного кадастра следует обратиться к нотариусу для завершения процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство.

При отсутствии правоустанавливающих документов, которые подтверждают то, что умерший был владельцем земельного участка, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности в порядке наследования.

Если наследодатель не приобрел права собственности на земельный участок, однако начал процедуру его приватизации, в порядке наследования переходит право требовать такой приватизации. Необходимо обратиться к нотариусу, получить постановление об отказе в совершении нотариального действия (выдачи свидетельства о праве на наследство на участок) и обратиться в суд с иском о признании в порядке наследования права на завершение приватизации и получения документа, удостоверяющего право собственности на землю на имя наследника.

Если жилой дом, который принадлежал на праве собственности умершему гражданину, расположен на неприватизированном земельном участке – такой участок не может быть унаследован. В таком случае необходимо обратиться в соответствии с сельским, поселковым, городским советом относительно бесплатной передачи в частную собственность этого участка.

Следует учитывать, что передача земельных участков безвозмездно в собственность граждан в пределах норм осуществляется один раз по каждому виду использования.

Налогообложение наследства. Если земельный участок переходит к наследнику первой и второй степени родства, он облагается налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц.

Наследование земельного участка другими наследниками облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5% либо 18%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr