0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делать

Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делать

Если наследнику нужно получить земельный участок в наследство, то необходимо в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (то есть, с момента смерти лица или объявления его умершим) обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя) лично с заявлением о принятии наследства.

Если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. С этого момента наследник является полноправным владельцем унаследованного земельного участка.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, что делать в том случае, когда документов нет.

Если в документе на право собственности (государственном акте) на имя умершего кадастровый номер отсутствует, то в рамках открытого наследственного дела нужно изготовить соответствующую техническую документацию на землю.

После получения кадастрового номера и получения выписки из государственного земельного кадастра следует обратиться к нотариусу для завершения процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство.

При отсутствии правоустанавливающих документов, которые подтверждают то, что умерший был владельцем земельного участка, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности в порядке наследования.

Если наследодатель не приобрел права собственности на земельный участок, однако начал процедуру его приватизации, в порядке наследования переходит право требовать такой приватизации. Необходимо обратиться к нотариусу, получить постановление об отказе в совершении нотариального действия (выдачи свидетельства о праве на наследство на участок) и обратиться в суд с иском о признании в порядке наследования права на завершение приватизации и получения документа, удостоверяющего право собственности на землю на имя наследника.

Если жилой дом, который принадлежал на праве собственности умершему гражданину, расположен на неприватизированном земельном участке – такой участок не может быть унаследован. В таком случае необходимо обратиться в соответствии с сельским, поселковым, городским советом относительно бесплатной передачи в частную собственность этого участка.

Следует учитывать, что передача земельных участков безвозмездно в собственность граждан в пределах норм осуществляется один раз по каждому виду использования.

Налогообложение наследства. Если земельный участок переходит к наследнику первой и второй степени родства, он облагается налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц.

Наследование земельного участка другими наследниками облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5% либо 18%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.