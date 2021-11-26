Как получать пенсию при смене места жительства

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал от портала На пенсии, что если пенсионер сменил место жительства и хочет получать выплаты по новому адресу, нужно прежде всего обратиться в местное управление Пенсионного фонда.

Услуга о переводе пенсии с одного места жительства на другое предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.

Как можно подать заявление:

заявление нужно подать лично или через законного представителя, отправив его по почте рекомендованным письмом;

заполнить его онлайн на сайте.

Какие документы понадобятся:

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ с номером налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.

Если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, его законные представители должны предоставить:

паспорт;

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);

решение суда (при наличии).

Узнать результат можно лично или через законного представителя по почте на указанный в заявлении адрес.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики имеет целый план по повышению пенсий на 2022 год;

одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства;