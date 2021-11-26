Как получать пенсию при смене места жительства

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал от портала На пенсии, что если пенсионер сменил место жительства и хочет получать выплаты по новому адресу, нужно прежде всего обратиться в местное управление Пенсионного фонда.
Услуга о переводе пенсии с одного места жительства на другое предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.
Как можно подать заявление:
Какие документы понадобятся:
Если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, его законные представители должны предоставить:
Узнать результат можно лично или через законного представителя по почте на указанный в заявлении адрес.
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