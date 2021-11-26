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Как получать пенсию при смене места жительства

Как получать пенсию при смене места жительства

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал от портала На пенсии, что если пенсионер сменил место жительства и хочет получать выплаты по новому адресу, нужно прежде всего обратиться в местное управление Пенсионного фонда.

Услуга о переводе пенсии с одного места жительства на другое предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.

Как можно подать заявление:

  • заявление нужно подать лично или через законного представителя, отправив его по почте рекомендованным письмом;
  • заполнить его онлайн на сайте.

Какие документы понадобятся:

  • заявление;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ с номером налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.

Если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, его законные представители должны предоставить:

  • паспорт;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);
  • решение суда (при наличии).

Узнать результат можно лично или через законного представителя по почте на указанный в заявлении адрес.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики имеет целый план по повышению пенсий на 2022 год;
  • одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства;
  • как оформить пенсионные выплаты пенсионерам, которые до сих пор работают, и при каких условиях возможен их перерасчет.
По материалам Finance.UA
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