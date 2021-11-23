Зеленский назвал «красные линии» для олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона назвал «красные линии» для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.
«Красные линии» для крупного бизнеса — это для любого человека «красные линии», сказал президент.
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«Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги — ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов», — заявил он.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).
В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
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