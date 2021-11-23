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Завышение госоценки недвижимости помогло наполнить Пенсионный фонд на 200 млн грн

Завышение госоценки недвижимости помогло наполнить Пенсионный фонд на 200 млн грн

Внедрение автоматической оценки недвижимости, которую начали проводить с помощью специального сервиса в конце июня этого года, повысило уровень поступлений в Пенсионный фонд на 42%, или на 200 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Поступления от операций с недвижимостью физических лиц выросли в третьем квартале до 732,7 млн грн. Притом что за тот же период 2020-го показатель составлял 515,5 млн грн.

Сервис автоматической оценки помогает осуществлять контроль над налогооблагаемой базой при операциях с недвижимостью физлиц, избегая занижения отчислений.

По информации от Государственной налоговой службы, в третьем квартале 2021-го показатель поступлений налога на доходы физлиц вырос на 18% в годовом измерении. Также там присутствует доля поступлений от налогов на доходы физлиц от продажи (обмена) собственной недвижимости.

«Сервис на практике продемонстрировал эффективность контроля над ошибками или искусственным занижением расчетов налогов от сделок с недвижимостью, и это важный шаг к созданию справедливой системы оценки», — отметил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, если граждане не согласны с оценкой, определенной системой, они могут обратиться к профессиональным оценщикам.

По материалам УБР
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