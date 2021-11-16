7,8 млн грн задолженности по заработной плате взыскала Государственная исполнительная служба

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что государственная исполнительная служба взыскала 7,8 млн грн задолженности по заработной плате. 420 работников получили заработанные средства.
Наибольшая сумма – 2,4 млн грн – взыскана органами государственной исполнительной службы Министерства юстиции в Днепропетровской области в пользу 87 работников. Долг взыскан со счетов должников и частично от реализации имущества.
1,1 млн грн в пользу 105 работников взыскано органами государственной исполнительной службы Министерства юстиции во Львовской области. Средства взысканы со счетов должника. Исполнительные производства открыты в ноябре 2021 года.
Органы государственной исполнительной службы города Киева взыскали 1,1 млн грн в пользу 42 работников. Средства взысканы со счетов должников.
С начала 2021 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины взыскали 586 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 40 709 работникам.
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