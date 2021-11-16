Украина за 30 лет протранзитировала в страны Европы более трех триллионов кубов газа

Украина за более чем 30 лет протранзитировала в страны Европы более трех триллионов кубометров газа, что соответствует фактически годовому потреблению голубого топлива всеми странами мира.
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Оператор ГТС Украины».
«Непрерывный транзит в Европу по нашей ГТС был и остается примером успешного сотрудничества с партнерами и залогом долгосрочной энергетической безопасности Европейского Союза. Наша цель: продолжить эту работу для укрепления энергетической безопасности Европы», — отметили в газотранспортной компании.
В ОГТСУ отметили, что Украина всегда в полном объеме выполняла свои обязательства по транзиту голубого топлива европейским потребителям, даже в периоды откровенного политического давления со стороны РФ в начале 2009 года и военной агрессии.
Как сообщал Укринформ, по результатам аукционов по распределению мощностей, российский Газпром не планирует увеличивать поставки газа в Европейский Союз как минимум до второго квартала 2022 года. Планируемый для транзита максимальный объем составляет 109 млн в сутки (40 млрд куб. м в год).
Украина готова обеспечить транзит дополнительных объемов газа в ЕС. Транзит 2 года назад составлял 277 млн куб. м в сутки, или в 2,7 раза больше, чем сейчас.
Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ПАО «Газпром» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование «Газпромом» мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.
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