Кабмин утвердил план борьбы с олигархами

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, что Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, это решение принято во исполнение т. н. «закона об олигархах».

Что предусматривает план мероприятий:

как отмечается в пояснительной записке к проекту, план предусматривает осуществление правовых и организационных мер, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительную экономическую и политическую значимость в общественной жизни (олигархов), в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.

Среди мероприятий:

усиление способности Антимонопольного комитета;

обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов — до декабря 2022 года;

обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ ) до декабря 2023 года;

) до декабря 2023 года; обеспечение безопасности поставок электроэнергии и природного газа до марта 2022 года;

прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;

уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;

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усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;

приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП « МТП „Южный“» до февраля 2023 года;

„Южный“» до февраля 2023 года; создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;

международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях — в течение 2022−23 гг.

Справка Finance.ua:

5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: