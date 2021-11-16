Кабмин утвердил план борьбы с олигархами

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, что Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).
Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, это решение принято во исполнение т. н. «закона об олигархах».
Что предусматривает план мероприятий:
Среди мероприятий:
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5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.
В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
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