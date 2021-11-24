Сколько платят за газ в Украине и ЕС

Спровоцированный российским «Газпромом» энергетический кризис привел к скачку цен на голубое топливо по всей Европе.
Об этом пишет Обозреватель.
Цена на газ по всей Европе достигла исторических отметок. Вынуждены экономить даже жители относительно богатых стран ЕС.
В то же время в Украине, которая тратит в разы больше газа, чем соседние государства с похожим климатом, стоимость голубого топлива для населения зафиксировали практически на одной из самых низких отметок — менее 8 грн за куб. Например, в Польше, в зависимости от поставщика, цена варьируется от 11 до почти 15 грн за куб. В Испании платят более 16 грн за каждый куб.
Инфографика: Обозреватель
«У нас действует шесть разных тарифных планов. За год мы платим где-то 1900 евро (4,7 тыс. грн в месяц). Конечно, экономим. Такого чтобы мы ходили раздетыми в квартире, не бывает. Все спим в теплых пижамах, по квартире ходим одетые и в тапочках. Здесь не заведено так, как в Украине, чтобы зимой окна открывали на проветривание. Хотя здесь зимы мягче», — рассказывает жительница Алессандрии (Италия) Светлана.
В Бельгии семья из трех человек платит за газовое отопление около 5,2 тыс. грн в небольшой двухкомнатной квартире. И это при условии жесткой экономии, утепленных домов. Платежка приходит раз в год (или раз в квартал) и платить надо заранее. То есть чтобы получать газ в следующем году, за него надо заплатить в этом году. В конце оплаченного периода снимут показания счетчика: если потратить меньше, чем заплатил, вернут средства. Если наоборот — нужно будет доплатить.
Таким образом, многие страны решили для себя проблему накопления задолженности. И к голубому топливу здесь относятся как и к любому другому товару — сперва выбери поставщика, потом заплати, а уж потом пользуйся.
Иногда платежи за отопление входят в стоимость аренды (для тех, кто арендует недвижимость). Речь идет не только о странах ЕС. И если не вовремя заплатить, собственники жилья просто выселят.
Благодаря чему украинцы платят за газ меньше
В странах ЕС не только платят больше за коммуналку, но и больше зарабатывают. Украинцы оказались в сложном положении: газ за рубежом приходится покупать по тем же ценам, что и, например, французы, притом что госбюджет Франции примерно в 16 раз больше, а французские зарплаты почти в 6 раз выше.
Цена на газ, как и на хлеб, картофель
Но в отличие от овощей, чтобы получить еще один «урожай», недостаточно посадить картошку. Для газа нужно получать лицензии, проводить разведку, бурение, тратить большие суммы на оборудование. И в конце концов далеко не факт, что получится выкачать то количество газа, на которое рассчитывали.
Сейчас весь добытый госкомпанией газ идет на нужды населения. Его цена действительно может быть ниже, но тогда надо смириться с тем фактом, что уже в ближайшем будущем Украина вообще не будет иметь собственного голубого топлива. А чтобы наращивать добычу, за это придется платить.
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