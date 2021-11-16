Вступил в силу закон о Фонде частичного гарантирования кредитов фермерам

Вступил в силу Закон «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве». Накануне документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».
Закон «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» определяет правовой статус, особенности образования и принципы деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, устанавливает порядок определения критериев субъектов предпринимательства и финансовых учреждений, обязательства по кредитным договорам, между которыми могут гарантироваться Фондом.
Напомним, нардепы приняли закон № 3205−2 еще 4 ноября — за него проголосовали 262 народных депутата.
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Документ предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Что это даст:
— мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га;
— соответствуют требованиям Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»;
— предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов.
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