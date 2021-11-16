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Вступил в силу закон о Фонде частичного гарантирования кредитов фермерам

Вступил в силу закон о Фонде частичного гарантирования кредитов фермерам

Вступил в силу Закон «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве». Накануне документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

Закон «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» определяет правовой статус, особенности образования и принципы деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, устанавливает порядок определения критериев субъектов предпринимательства и финансовых учреждений, обязательства по кредитным договорам, между которыми могут гарантироваться Фондом.

Напомним, нардепы приняли закон № 3205−2 еще 4 ноября — за него проголосовали 262 народных депутата.

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Документ предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Что это даст:

  • Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга по займу;
  • такие гарантии будут действовать в течение всего срока действия кредитного договора, но не более 10 лет. Механизмы кредитования будут подобны тем, что предусмотрены программой «Доступные кредиты 5−7-9%»;
  • Фонд гарантирования будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога. Это должно удешевить стоимость кредитования аграриев с нынешних 20−22% до 15−17% годовых (как в других секторах экономики).

Справка Finance.ua:

  • по словам министра агрополитики Романа Лещенко, благодаря закону фермеры, которые обрабатывают до 500 га, будут иметь гарантии от государства для получения кредитов в банках;
  • критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:

— мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га;

— соответствуют требованиям Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»;

— предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов.

По материалам Finance.UA
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