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Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки

Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки

Украинцам с 1 января пересчитают платежку за транспортировку газа. Ее размер будет зависеть от двух факторов: как изменят тарифы для облгазов и сколько газа израсходовал потребитель. В случае, если профильный регулятор не согласует значительного повышения цен для распределительных компаний, некоторые украинцы смогут платить за доставку меньше, чем до перерасчета.

Об этом пишет Обозреватель.

От чего зависит платежка за доставку

В Украине компании, которые продают газ и доставляют его в дома и квартиры, присылают разные платежи. Первая платежка зависит от того, сколько голубого топлива израсходовали за прошлый месяц, а вторая – фиксированная на 12 месяцев (с января по январь).

С 1 января 2022 года облгазы пересчитают размер абонплаты по формуле:

  • количество газа, который использовали с октября 2020-го по октябрь 2021-го, разделить на 12 и умножить на тариф.

Этот тариф и планируют повысить. На сайтах облгазов были размещены для общественного обсуждения проекты пересмотра цен.

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В комиссии в комментарии Обозревателю рассказали: цены действительно могут пересмотреть, но рассчитывать на то, что цена повысится вчетверо, не стоит. Мол, облгазы озвучили свои желания, но все расчеты проверят и, вероятно, суммы изменят.

Кто будет платить меньше

Если вы с октября прошлого года и до октября текущего потратили меньше газа, чем годом ранее, вполне вероятно, что сумма в платежке за доставку с 1 января снизится. Но это лишь при условии, если сам тариф при этом не увеличится. А это очень маловероятно. Для доставки используют технический газ, цена на него значительно увеличилась.

Кроме того, больше денег приходится тратить на зарплаты, ремонт, амортизацию и тому подобное. Единственный вариант, когда тариф не пересмотрят, – политическое решение со стороны власти. Так было, например, с введением годовых тарифов на газ.

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По материалам Обозреватель
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