Что изменится в Украине с 1 декабря

Минимальная зарплата. С 1 декабря 2021 года увеличится минимальная зарплата и прожиточный минимум, что запланировано Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”.

Минимальная зарплата в месяц в 2021 году: с 1 декабря – 6500 грн.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в 2021 году:

с 1 декабря – 2393 грн.

Повышение размера зарплаты и прожиточного минимума с 01.12.2021 года повлияет на ряд показателей:

максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц (с 1 декабря – 97 500 грн);

максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц (с 1 декабря -21 450 грн);

размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов ФЛП (за себя),

самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства (с 1 декабря – 1430 грн).

Налоги для ФЛП. С 1 декабря для украинцев повышают минимальную зарплату, а это повлияет на увеличение минимальных пенсий и ставку единого социального взноса.

Минимальный размер налога составит 1430 гривен — 22 процента от минимальной зарплаты. Его должны уплатить ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения.

А те, кто избрал общую систему налогообложения, должны будут до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, оплатить минимум 4070 грн.

Что еще изменится. Также повышение размера прожиточного минимума увеличивает размер алиментов; пособия по безработице; пособия по беременности и родам, пособия детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; пенсии по возрасту.

Тарифы на газ. 30 ноября 2021 года истекает льготный период для бюджетных учреждений, учреждений здравоохранения государственной собственности и учреждений здравоохранения коммунальной собственности, которые получают газ по цене 16,8 грн/куб. м с НДС от поставщика “последней надежды”. Им предлагают заключить новые договоры на весь 2022 год по цене 13 659,63 грн. за 1000 куб. м (без НДС и без учета тарифа на услуги по транспортировке природного газа).

Перенос мобильного номера. С 1 декабря можно будет за сутки сменить мобильного оператора и оставить текущий номер. Новая процедура облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора:

номер перенесут более оперативно: максимум за 1 день, а не за 3-4;

абонент должен обратиться к одному – новому оператору, а не к двум, как было раньше. Договор с прежней компанией расторгается автоматически;

пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер во время смены оператора по упрощенному порядку — регистрация у прежнего оператора не требуется.

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