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Электрокар Fisker Ocean оборудовали вращающимся экраном

Электрокар Fisker Ocean оборудовали вращающимся экраном

На автомобильной выставке в Лос-Анджелесе компания Fisker представила серийный вариант нашумевшего внедорожника Ocean. Полномасштабный выпуск запланирован на 2022 год. Интересной особенностью электрокара стал поворотный центральный экран.

Электрокар будет доступен в трёх модификациях: базовая Ocean Sport, Ocean Ultra и Ocean Extreme. Пока не известно, какой будет ёмкость аккумуляторов у каждой модели внедорожника, но, по предварительным данным, спортивная комплектация электромобиля позволит преодолевать около 400 километров без подзарядки. Самая дорогая версия Extreme будет иметь запас хода до 560 км. Её также оснастят крышей с солнечными батареями, что, по данным Fisker, может увеличить запас хода до более чем 3200 километров.


Фото: 4pda.to

Sport-версия сможет разгоняться с нуля до 100 км/ч за 6,6 секунды благодаря двигателю мощностью 275 лошадиных сил. В двухмоторной комплектации Ultra мощность в два раза выше — она способна разогнаться до «сотни» за 3,9 секунды, а модификация Extreme — за 3,6 секунды.


Фото: 4pda.to

Экологичность играет большую роль для этого электромобиля. Интерьер салона Ocean сделан из переработанных рыболовных сетей, старых футболок и обновлённой резины. Заметное место в салоне занимает 17,1-дюймовый сенсорный дисплей, который может автоматически переключаться в портретную или альбомную ориентацию в зависимости от нужд водителя в конкретный момент. Глава Fisker Хенрик Фискер сравнил это с использованием смартфона, который также крутят в руках в зависимости от выполняемой задачи. Правда, доступна эта опция только в самой дорогой Extreme-комплектации.


Фото: 4pda.to

Стоимость автомобилей будет начинаться с $37 499 за базовую комплектацию. Версия Ultra обойдётся покупателям в $49 999, а Ocean Extreme будет стоить $68 999.

По материалам 4PDA
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