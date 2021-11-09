США продадут 50 млн баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
Об этом сообщается на сайте Белого дома во вторник, 23 ноября.
«Министерство энергетики США подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, который выходит из пандемии», — говорится в заявлении.
В Белом доме отметили, что вместе с США аналогичный шаг сделают ряд других стран: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.
В свою очередь, Индия уже объявила о решении продать на рынке 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на энергоносители.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД5 ч. назад - 586 4
Сколько в месяц зарабатывает Зеленский, а также Ермак и его замыВчера, 19:40 - 1192 4
«Большая стройка» отремонтировала самый большой путепровод Закарпатья4 ч. назад - 582 3
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грн8 ч. назад - 827 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок9 ч. назад - 1395 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курс7 ч. назад - 5176 1
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)15 ч. назад - 1577
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИ4 ч. назад - 1402 2
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок9 ч. назад - 1395 3
Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция9 ч. назад - 1238 2
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)10 ч. назад - 172
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 993 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1497 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3344 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1426