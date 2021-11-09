США продадут 50 млн баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома во вторник, 23 ноября.

«Министерство энергетики США подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, который выходит из пандемии», — говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что вместе с США аналогичный шаг сделают ряд других стран: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

В свою очередь, Индия уже объявила о решении продать на рынке 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены на энергоносители.