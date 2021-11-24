Сколько платить за газ, если в квартире нет счетчика

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что объем потребленного газа для помещений без приборов учета рассчитывается пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

Как пишет портал На пенсии, это следует из Постановления Кабинета Министров № 620.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

В пункте 5 этого документа указано, что объемы газа определяются:

1) в домах, где не установлены квартирные счетчики газа, — по показаниям домового узла учета. При этом весь объем потребленного газа распределяется между потребителями пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире;

2) в домах, где, кроме домового узла учета, частично установлены квартирные счетчики газа:

для потребителей, имеющих квартирные счетчики газа, — по показаниям таких счетчиков;

для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, — по показаниям домового узла учета. При этом из общего объема газа исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа, а разница распределяется оператором газораспределительной системы между потребителями, которые не имеют квартирных счетчиков газа.

При отсутствии зарегистрированных в квартире лиц и официальных данных о прекращении поставки газа в квартиру (дом) учет потребленного газа производится в расчете на одно лицо.

В то же время, если контролеры выявят нарушения, связанные с выходом из строя общедомового счетчика, объем потребленного газа будет определяться иначе. В частности, для потребителей без счетчиков газа его рассчитают по среднему объему потребления газа за три предыдущих месяца до выхода из строя домового узла учета.

Справка Finance.ua:

бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» ( ППН ), должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года;