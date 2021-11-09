ГП «Гарантированный покупатель» заработало 200 миллионов от продажи «зеленой» электроэнергии

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» дополнительно заработало 200 млн грн от продажи «зеленой» электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что 22 ноября на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион государственного предприятия «Гарантированный покупатель» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На торги выставили «зеленую» электроэнергию с поставками в декабре.

По информации компании, «Гарантированный покупатель» ограничил на 40% объемы поставок электроэнергии по заключенным ранее контрактам, которые были не выгодны для предприятия и государства, и сумел реализовать эту электроэнергию на аукционе по рыночной цене.

По результатам торгов было продано 96 720 МВт•ч, то есть весь объем, выставленный на аукцион.

Средневзвешенная цена продажи составила 3 422 грн/МВт•ч, что в два раза выше, чем было в ранее заключенных контрактах.

«Это дало возможность государственному предприятию получить дополнительно 201,2 млн. грн, которые будут направлены на расчеты с производителями «зеленой» электроэнергии», – подчеркивается в сообщении.