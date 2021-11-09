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ГП «Гарантированный покупатель» заработало 200 миллионов от продажи «зеленой» электроэнергии

ГП «Гарантированный покупатель» заработало 200 миллионов от продажи «зеленой» электроэнергии

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» дополнительно заработало 200 млн грн от продажи «зеленой» электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что 22 ноября на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион государственного предприятия «Гарантированный покупатель» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На торги выставили «зеленую» электроэнергию с поставками в декабре.

По информации компании, «Гарантированный покупатель» ограничил на 40% объемы поставок электроэнергии по заключенным ранее контрактам, которые были не выгодны для предприятия и государства, и сумел реализовать эту электроэнергию на аукционе по рыночной цене.

По результатам торгов было продано 96 720 МВт•ч, то есть весь объем, выставленный на аукцион.

Средневзвешенная цена продажи составила 3 422 грн/МВт•ч, что в два раза выше, чем было в ранее заключенных контрактах.

«Это дало возможность государственному предприятию получить дополнительно 201,2 млн. грн, которые будут направлены на расчеты с производителями «зеленой» электроэнергии», – подчеркивается в сообщении.

По материалам Укринформ
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