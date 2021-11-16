МВФ продлил программу с Украиной и направил $700 млн

Совет директоров Международного валютного фонда 22 ноября утвердил первый пересмотр программы Stand-by с Украиной, а также поддержал запрос о ее продлении до конца июня 2022 года. Одновременно было принято решение о выплате Украине транша кредита на $700 млн.
Об этом сообщили в МВФ по итогам заседания Совета.
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«Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор экономической деятельности Украины в рамках 18-месячного соглашения Stand-By (Stand-By Arrangement; SBA), которое было утверждено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволит властям привлечь эквивалент около $699 млн (500 млн СПЗ), в результате чего общая сумма выплат по текущим SBA достигнет примерно $2,8 млрд (2 млрд СПЗ)», – говорится в заявлении Фонда.
Второй транш программы в размере около $700 млн уже 23 ноября на счетах украинского правительства, отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Совет также одобрил продление действия соглашения до конца июня 2022 года и перефазирование выплат по программе.
«Продолжение выполнения программы Stand-By даст возможность Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СПЗ (более $2 млрд)», – заявили в НБУ.
Кроме того, МВФ согласовал запрос украинских властей на освобождение от последствий несоблюдения критерия относительно гарантированного государством долга по состоянию на декабрь 2020 года. Уже проведены корректирующие действия.
«Поддерживаемая МВФ программа Украины направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока COVID-19, поддержать экономическое восстановление и продвинуться вперед в важных структурных реформах, чтобы уменьшить ключевую уязвимость», – говорится в заявлении Фонда.
В соответствии с согласованными приоритетами политики, власти Украины обязуются:
В НБУ подчеркнули, что в рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за Национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности:
Президент Украины выразил благодарность совету директоров Международного валютного фонда в связи с решением выделить нашему государству транш в размере почти $700 миллионов.
Вдячний раді директорів
IMFNews</a> за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення 🇺🇦 траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a>. Програма МВФ буде продовжена.</p>— Володимир Зеленський (ZelenskyyUa) November 22, 2021
“Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение относительно завершения пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн”, – отметил Зеленский.
По словам Президента, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
“Программа МВФ будет продолжена”, – подчеркнул глава государства.
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