МВФ продлил программу с Украиной и направил $700 млн

Совет директоров Международного валютного фонда 22 ноября утвердил первый пересмотр программы Stand-by с Украиной, а также поддержал запрос о ее продлении до конца июня 2022 года. Одновременно было принято решение о выплате Украине транша кредита на $700 млн.

Об этом сообщили в МВФ по итогам заседания Совета.

Читайте также: В НБУ объяснили, чем сотрудничество с МВФ выгодно Украине

«Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор экономической деятельности Украины в рамках 18-месячного соглашения Stand-By (Stand-By Arrangement; SBA), которое было утверждено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволит властям привлечь эквивалент около $699 млн (500 млн СПЗ), в результате чего общая сумма выплат по текущим SBA достигнет примерно $2,8 млрд (2 млрд СПЗ)», – говорится в заявлении Фонда.

Второй транш программы в размере около $700 млн уже 23 ноября на счетах украинского правительства, отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Совет также одобрил продление действия соглашения до конца июня 2022 года и перефазирование выплат по программе.

«Продолжение выполнения программы Stand-By даст возможность Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СПЗ (более $2 млрд)», – заявили в НБУ.

Кроме того, МВФ согласовал запрос украинских властей на освобождение от последствий несоблюдения критерия относительно гарантированного государством долга по состоянию на декабрь 2020 года. Уже проведены корректирующие действия.

«Поддерживаемая МВФ программа Украины направлена на то, чтобы помочь властям преодолеть последствия шока COVID-19, поддержать экономическое восстановление и продвинуться вперед в важных структурных реформах, чтобы уменьшить ключевую уязвимость», – говорится в заявлении Фонда.

В соответствии с согласованными приоритетами политики, власти Украины обязуются:

вернуть фискальную политику до условий, отвечающих среднесрочной стабильности долга, одновременно защищая социально уязвимые слои населения, усиливая администрирование доходов и уменьшая фискальные риски от квазифискальных операций, в т.ч. в энергетике;

сохранить независимость НБУ и сосредоточить денежно-кредитную политику на возврате инфляции к целевому уровню;

обеспечить финансовое здоровье банков, в том числе путем надлежащего управления, с целью восстановления здорового банковского кредитования частного сектора;

бороться с коррупцией и продвижением вперед по внедрению судебной реформы;

снизить роль государства и корыстных интересов в экономике для улучшения бизнес-среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

В НБУ подчеркнули, что в рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за Национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности:

усиление независимости Национального банка Украины;

проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%;

реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления;

уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки;

снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе;

усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора и т.д.

Президент Украины выразил благодарность совету директоров Международного валютного фонда в связи с решением выделить нашему государству транш в размере почти $700 миллионов.

“Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение относительно завершения пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн”, – отметил Зеленский.

По словам Президента, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

“Программа МВФ будет продолжена”, – подчеркнул глава государства.