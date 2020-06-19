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Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)

Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в CASE-Украина о самых распространенных схемах уклонения от уплаты налогов в Украине.

Специалистами Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина были проанализированы новые данные о крупнейших схемах по минимизации налогов и произведены расчеты недопоступлений в бюджет от них.

Набор инструментов уклонения от налогов в Украине в целом не очень отличается от других стран.

В стандартный набор входят:

  • Нарушение таможенных правил и контрабанда (манипуляции с таможенной стоимостью товаров, прерванный транзит, схемы с помощью почтовых пересылок, «пиджаки», прямая контрабанда).
  • Хищение налога на добавленную стоимость (НДС) (незаконное возмещение из бюджета при экспорте, фиктивное предпринимательство (missing trader) – в частности, «карусельные» схемы, подмена товара («скрутки»).
  • Контрафакт.
  • Перемещение прибыли в «налоговые гавани» («оффшоры»).
  • Схемы теневого рынка аренды земли.
  • Теневые заработные платы.
  • Искажение базы налогообложения (сокрытие объемов продажи).
  • Злоупотребление налоговыми льготами и преференциями и специальными режимами.
  • Неофициальное предпринимательство и индивидуальная экономическая деятельность без регистрации.

Справка Finance.ua:

  • Крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%). Злоупотребление упрощенной системой создает неравные условия для бизнеса, который работает на общей системе, стимулирует спрос на «схемный» НДС и упрощает сбыт нелегального импорта. Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с упрощенцев.
  • Ранее глава ГНС рассказал, что изменит новый налоговый законопроект. Законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» сможет расширить противодействие уклонению от налогообложения и расширит права налогоплательщиков.

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По материалам Finance.UA
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