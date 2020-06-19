Как украинцы уклоняются от уплаты налогов (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в CASE-Украина о самых распространенных схемах уклонения от уплаты налогов в Украине.
Специалистами Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина были проанализированы новые данные о крупнейших схемах по минимизации налогов и произведены расчеты недопоступлений в бюджет от них.
Набор инструментов уклонения от налогов в Украине в целом не очень отличается от других стран.
В стандартный набор входят:
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