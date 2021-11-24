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Цены на недвижимость в Киеве (инфографика)

Цены на недвижимость в Киеве (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что по данным address.ua, цены на жилье в новостройках Киева незначительно уменьшились.

В октябре 2021 г. медианная цена на первичном рынке недвижимости в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,6% по сравнению с сентябрем. Это произошло за счет укрепления национальной валюты.

По сравнению с октябрем 2020 года цена на первичном рынке недвижимости увеличилась на 19,3%. Распределение спроса между первичным и вторичным рынком составляло 72% на 28% в пользу новостроек. Однокомнатные квартиры в октябре подешевели на 3% – 1368 долл./ кв. м. трехкомнатные квартиры – 1168 долл./кв. м.

На втором месте жилье в диапазоне до 30 тыс. долл. с долей 26% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой 30 тыс. – 50 тыс. долл. в октябре составлял 20% запросов.

От 70 тыс. долл. и выше – 19%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в октябре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими и составлял 41% запросов. Однокомнатными квартирами интересовалось 39% пользователей. Трехкомнатные квартиры – 19% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки. Квартиры до 35 кв. м – 17%.

Запросы на квартиры площадью от 80 кв. м составили 16%. В этом году наибольший интерес покупателей вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров объявлений в этом районе составила 26% от общего количества просмотров.

Справка Finance.ua:

  • по данным Knight Frank, цены на элитное жилье в мире продолжили расти в третьем квартале 2021. Согласно отчету, опубликованному агентством недвижимости, средние цены на жилье премиум-класса выросли на 9,5% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 8,3% во втором квартале. Майами зарегистрировал самый большой рост среди городов, отслеживаемых в отчете. Согласно данным, в третьем квартале в городе Южной Флориды средние цены выросли на 26,4%.

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По материалам Finance.UA
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