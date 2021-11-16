По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,320 млн грн и 52,959 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 43), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,57-26,58 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активные заявки по доллару на сумму 108,279 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,7777 – 79 797

26,5600 – 100 000

26,5600 – 33 333

26,5600 – 60 000

26,5600 – 99 000

26,5600 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5400 – 10 000

26,5500 – 35 000

26,5700 – 23 000

26,5700 – 55 555

26,5700 – 20 000

26,5700 – 15 000

26,5700 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6446 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5887 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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