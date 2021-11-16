Самые популярные мобильные приложения среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у КМИС, какие мобильные приложения являются популярными среди украинцев.

Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber — 73,6% опрошенных.

Вторым по популярности является Мессенджер Фейсбука — 42,7%.

На третьем-четвертом местах находятся Телеграм (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%).

Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Сигнал, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

Вместе с тем, почти треть украинцев (18,7%) не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber (с 65,8% до 73,6%), Мессенджер Фейсбука (с 34,9% до 42,7%) и Телеграм (24,2% до 31,6%).

По половому распределению, чуть больше мужчин, чем женщин используют Телеграм (34,9 и 28,9% соответственно).



В разрезе возрастных групп, Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Стоит выделить возрастную категорию 18−29 лет, где на втором и третьем месте по популярности (в отличие от других) находится Телеграм (64,3%) и Инстаграм (61,0%). Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18−29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30−39 лет — 2,7%, 40−49 лет — 9,7%, 50−59 лет — 21,9%, 60−69 лет — 32,9%, 70 лет и старше — 57,9%.

В зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Телеграма и WhatsApp несколько больше использует городское население. Телеграм — 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского. WhatsApp — 29,7% среди городского населения и 16,3% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений — 24,7% и 15,8% соответственно.