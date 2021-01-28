Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионов

По предварительным данным, в январе-декабре 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,121 млрд. Эта сумма на $200 млн больше, чем в 2019 ($11,921 млрд).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Как присылали деньги:
“Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за границы, и связанные с временной или постоянной миграцией населения”, – пояснили в НБУ.
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Напомним, переводы могут осуществляться как по официальным каналам – через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальным путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.
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