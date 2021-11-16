В США выставили на продажу замок с бриллиантами за $35 млн

В американском городе Вудсток (штат Коннектикут) выставили на продажу замок с окнами, инкрустированными бриллиантами, за $35 млн.

Об этом сообщает сайт элитного жилья Realtor.com.

В здании есть множество каминов, необычных скульптур и картин в этническом стиле, а также просторная терраса для вечеринок, отмечается в объявлении.

Общая площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. м, расположен на участке размером 303 тыс. кв. м. Замок был построен в 2010 году, в нем девять спален и семь санузлов, несколько каминов и две кухни с мебелью. На первом этаже замка есть терраса площадью 418 кв. м, оборудованная для проведения вечеринок. Там есть круглый бар, камин и сцена для выступлений.



Фото: Realtor.com

Также замок окружен рвом. Чтобы преодолеть его, необходимо пройти по каменному мосту.

Ранее, семь лет назад, этот замок уже выставляли на продажу. Тогда его пытались продать за $45 млн. Замок, выполненный в стиле времен короля Артура, построил миллионер Кристофер Марк, семья которого разбогатела на металлургической промышленности. Тогда покупатель замка мог получить в придачу личный зоопарк с верблюдами и страусами эму.



Фото: Realtor.com