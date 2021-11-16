Элитная недвижимость: города — лидеры по ценам в мире (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что по данным Knight Frank, цены на элитное жилье в мире продолжили расти в третьем квартале 2021.

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Согласно отчету, опубликованному агентством недвижимости, средние цены на жилье премиум-класса выросли на 9,5% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 8,3% во втором квартале.

В 85% городов в третьем квартале выросли средние цены на предметы роскоши по сравнению с 76% в предыдущие три месяца, согласно отчету, в котором рассматривались 5% ведущих рынков в 46 городах по всему миру. Двузначный рост зафиксирован в 35% городов.

Майами зарегистрировал самый большой рост среди городов, отслеживаемых в отчете. Согласно данным, в третьем квартале в городе Южной Флориды средние цены выросли на 26,4%.



Среди других наиболее эффективных основных рынков сбыта – Сеул, где в третьем квартале средние цены выросли на 22,6% за год, говорится в отчете.

За ними следуют Шанхай и Москва, показавшие рост на 20,5%,

Торонто замыкает пятерку лидеров с ростом на 20,4%. Тем не менее, Торонто также был одним из 15 городов, в которых цены на предметы роскоши упали во втором и третьем кварталах, упав на 1,5%, говорится в отчете.

В четырех китайских городах, отслеживаемых в отчете, также наблюдался спад. В Шэньчжэне цены снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в Шанхае – на 1,3%, в то время как в Пекине и Гуанчжоу зафиксировано падение на 0,1%.

«Кризис Evergrande, ряд мер по охлаждению и локальные вспышки Covid-19 объясняют замедление роста цен на предметы роскоши в ведущих городах континентального Китая», – заявила г-жа Эверетт-Аллен в своем отчете.

Справка Finance.ua:

Ситуация в Украине. В классе «премиум» после роста, который начался летом, цена опустилась. В октябре она составила 69 400 грн за кв. м. Если говорить о процентном соотношении с первым месяцем осени, то она опустилась на 1%.

Резкое падение показал класс «де-люкс». Цены на самые дорогие квартиры идут на спад с средины лета. На сегодня средняя стоимость метра квадратного составляет 92 000 грн. Этот показатель на 7% ниже, чем в сентябре.

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