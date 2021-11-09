Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, четверг на валютном рынке прошел очень динамично. Объем сделок еще к 14 часам уже превышал $200 млн. Снова скучать было некогда ни банкам, ни их клиентам, ни в какой-то степени самому Нацбанку. Противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось, и похоже, даже период налоговых расчетов бизнеса с государством пока не очень помогает гривне.

Как мы и предполагали, среди покупателей валюты быстро “засветились” как основные импортеры энергоносителей, так и ритейлерские сети по продаже продуктов питания и ширпотреба. В самом начале сессии рынок недолго был настроен на укрепление позиций гривны и даже стартовал на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия — с уровня 26,39/26,41 гривен за доллар. Покупатели воспряли духом в надежде на дальнейшее проседание курса и пытались даже не закрывать сразу свои сделки, ожидая дальнейшего падения котировок.

Но оперативный выход Нацбанка с покупкой $5 млн по 26,41 гривен быстро развеял их надежды и вселил дополнительную уверенность продавцам в том, что регулятор не заинтересован в тренде на укрепление гривны. Больше НБУ сегодня на межбанке не появлялся, но продавцы оказались очень чуткими к сигналам регулятора, и уже к 11 часам они подтянули котировки к уровню 26.41/26,43 гривен, а затем и к отметке в 26,44/26,46 к полудню и к 26,445/26,465 к обеду и сразу после него.

Особого ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось. Скорее это напоминало перетягивание каната по курсу, но победу в этом состязании сегодня одержали явно продавцы. После окончания периода максимальной активности (до 14 часов) стало ясно, что весь спрос еще не закрыт и этим воспользовались еще оставшиеся продавцы. Они без особого стеснения начали опять задирать котировки, а покупатели действовали разрозненно и не смогли оказать достойного сопротивления. Результат – 26,495/26,515 гривен за доллар к 15 часам и 26,50/26,52 к концу сессии.

Главные события 18 ноября на валютном рынке:

1). Рост котировок доллара за день на 11 копеек — с утренних 26,39/26,41 до 26,50/26,52 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с покупкой $5 млн по 26,41 гривен и затем на торгах не появлялся, предоставив участникам межбанка самим находить компромисс по курсу без вмешательства регулятора.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,4271 гривен, а официальный курс на 19 ноября 2021 года установлен на уровне 26,4427 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,48 / 26,50

евро – 30,04 / 30,06

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1349 / 1,1351

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