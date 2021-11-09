Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, четверг на валютном рынке прошел очень динамично. Объем сделок еще к 14 часам уже превышал $200 млн. Снова скучать было некогда ни банкам, ни их клиентам, ни в какой-то степени самому Нацбанку. Противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось, и похоже, даже период налоговых расчетов бизнеса с государством пока не очень помогает гривне.
Как мы и предполагали, среди покупателей валюты быстро “засветились” как основные импортеры энергоносителей, так и ритейлерские сети по продаже продуктов питания и ширпотреба. В самом начале сессии рынок недолго был настроен на укрепление позиций гривны и даже стартовал на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия — с уровня 26,39/26,41 гривен за доллар. Покупатели воспряли духом в надежде на дальнейшее проседание курса и пытались даже не закрывать сразу свои сделки, ожидая дальнейшего падения котировок.
Но оперативный выход Нацбанка с покупкой $5 млн по 26,41 гривен быстро развеял их надежды и вселил дополнительную уверенность продавцам в том, что регулятор не заинтересован в тренде на укрепление гривны. Больше НБУ сегодня на межбанке не появлялся, но продавцы оказались очень чуткими к сигналам регулятора, и уже к 11 часам они подтянули котировки к уровню 26.41/26,43 гривен, а затем и к отметке в 26,44/26,46 к полудню и к 26,445/26,465 к обеду и сразу после него.
Особого ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось. Скорее это напоминало перетягивание каната по курсу, но победу в этом состязании сегодня одержали явно продавцы. После окончания периода максимальной активности (до 14 часов) стало ясно, что весь спрос еще не закрыт и этим воспользовались еще оставшиеся продавцы. Они без особого стеснения начали опять задирать котировки, а покупатели действовали разрозненно и не смогли оказать достойного сопротивления. Результат – 26,495/26,515 гривен за доллар к 15 часам и 26,50/26,52 к концу сессии.
Главные события 18 ноября на валютном рынке:
1). Рост котировок доллара за день на 11 копеек — с утренних 26,39/26,41 до 26,50/26,52 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с покупкой $5 млн по 26,41 гривен и затем на торгах не появлялся, предоставив участникам межбанка самим находить компромисс по курсу без вмешательства регулятора.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,4271 гривен, а официальный курс на 19 ноября 2021 года установлен на уровне 26,4427 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,48 / 26,50
евро – 30,04 / 30,06
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1349 / 1,1351
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У клиентки monobank за ночь исчезли все сбережения5 ч. назад - 4627 11
Гетманцев объяснил, почему «тысячей за вакцинацию» нельзя будет оплатить коммуналку и лекарства4 ч. назад - 1494 7
Рада сделала первый шаг к введению «ковидной амнистии»7 ч. назад - 930 5
Кабмин выделил из спецфонда госбюджета 100 млн гривен на трассу в Конча-Заспу9 ч. назад - 608 4
Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд - глава Минэнерго9 ч. назад - 409 4
В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилейВчера, 19:00 - 7626 2
У клиентки monobank за ночь исчезли все сбережения5 ч. назад - 4627 11
С 26 ноября начнет действовать порядок ведения учета товарных запасов ФЛП6 ч. назад - 2869 1
Киевский центр занятости назвал средний размер заработной платы в столице5 ч. назад - 1577
Гетманцев объяснил, почему «тысячей за вакцинацию» нельзя будет оплатить коммуналку и лекарства4 ч. назад - 1494 7
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Позавчера, 12:40 - 508
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1238 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2889 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1264
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1338