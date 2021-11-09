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Фонду гарантирования вкладов разрешат судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

Фонду гарантирования вкладов разрешат судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

Верховная Рада приняла в целом закон о разрешении Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов банков-банкротов — с предложениями Президента.

Этот законопроект № 4547 нардепы поддержали 258 голосами.

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Законом вносятся изменения в статью 128 УПК Украины в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Законопроект «О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца» был принят Верховной Радой 30 июня 2021 года.

Законом статья 128 Уголовного процессуального кодекса Украины была дополнена новой частью, согласно которой гражданский иск в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение о ликвидации по основаниям, определенным частью второй статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц, может предъявляться Фондом гарантирования вкладов физических лиц по поручению таких лиц.

Президент Украины отметил, что принятый закон не может быть подписан в данной редакции, выразив в своих предложениях ряд замечаний к его положениям, и предложил доработать его.

Президент предложил первое предложение абзаца второго раздела I закона изложить в следующей редакции:

«4. Гражданский иск в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение о ликвидации по основаниям, определенным частью второй статьи 77 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц, предъявляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц».

По материалам УНН
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