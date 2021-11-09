0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины

Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект «О рынке древесины».
За соответствующий законопроект № 4197-д «О рынке древесины» проголосовали 276 народных депутатов.

Целью законопроекта является комплексное урегулирование отношений, связанных с куплей-продажей древесины, а также определение правовых, экономических и организационных основ функционирования рынка древесины, что будет способствовать развитию этого рынка и обеспечению интересов всех участников.

Проект направлен также на согласование положений закона о рынке древесины с другими законами в части работы лесного портала, который важен в обеспечении максимальной публичности рынка древесины.

Кроме того, во исполнение рекомендаций арбитража по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка), признавшего, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Однако отметил, что такой запрет должен быть скорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.

Законопроект дополнен новым разделом по гарантиям стабильности международного обращения необработанной древесины, которым предлагается урегулировать некоторые вопросы запрета экспорта лесоматериалов и отдельных изделий из древесины редких пород деревьев, определить перечень необходимых документов для получения права экспорта древесины и лесоматериалов необработанных.

Принятие и введение в действие этого закона обеспечит стабильное развитие рынка древесины и изделий из нее, введет прозрачные условия для участников рынка, позволит надлежащим образом защитить права и интересы всех участников рынка, минимизирует коррупциогенные факторы в отрасли, предоставит возможность государству и общественности осуществлять контроль за объемами заготовки и продажи древесины, что позволит урегулировать вопросы с незаконной заготовкой и реализацией древесины.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.