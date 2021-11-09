Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект «О рынке древесины».

За соответствующий законопроект № 4197-д «О рынке древесины» проголосовали 276 народных депутатов.

Целью законопроекта является комплексное урегулирование отношений, связанных с куплей-продажей древесины, а также определение правовых, экономических и организационных основ функционирования рынка древесины, что будет способствовать развитию этого рынка и обеспечению интересов всех участников.

Проект направлен также на согласование положений закона о рынке древесины с другими законами в части работы лесного портала, который важен в обеспечении максимальной публичности рынка древесины.

Кроме того, во исполнение рекомендаций арбитража по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка), признавшего, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Однако отметил, что такой запрет должен быть скорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.

Законопроект дополнен новым разделом по гарантиям стабильности международного обращения необработанной древесины, которым предлагается урегулировать некоторые вопросы запрета экспорта лесоматериалов и отдельных изделий из древесины редких пород деревьев, определить перечень необходимых документов для получения права экспорта древесины и лесоматериалов необработанных.

Принятие и введение в действие этого закона обеспечит стабильное развитие рынка древесины и изделий из нее, введет прозрачные условия для участников рынка, позволит надлежащим образом защитить права и интересы всех участников рынка, минимизирует коррупциогенные факторы в отрасли, предоставит возможность государству и общественности осуществлять контроль за объемами заготовки и продажи древесины, что позволит урегулировать вопросы с незаконной заготовкой и реализацией древесины.