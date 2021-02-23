Как экономить на путешествиях самолетом

Всем известно, что самый быстрый способ добраться до пункта назначения — воспользоваться авиасообщением. Однако, многие стремятся избегать этого способа, желая сэкономить.

Покупайте билеты в правильное время.

При поиске авиабилетов следует помнить, что система авиабилетов, как котировки на фондовых биржах — может меняться каждые 15 минут. Из-за низкого спроса наиболее удачным временем для поиска билетов может быть поздняя ночь, или раннее утро. Билеты следует выбирать заблаговременно, где-то примерно за 3−4 месяца до путешествия.

Накапливайте бонусы. В большинстве авиакомпаний есть система накопления бонусов, миль, поинтов, баллов, которые впоследствии можно обменять на выгодную скидку, или на билет, неплохо сэкономив при этом. Так, к примеру, в компании Air Canada существует программа лояльности Aeroplan, а в British Airways — Executive Club. Однако, чтобы накопить достаточно, следует пользоваться услугами одной и той же авиакомпании.

Отдавайте предпочтение лоукостерам. Лоукостеры — наиболее бюджетный вариант, ведь компания предлагает низкую цену на билет в результате сокращения списка пассажирских услуг. Так, пассажиру будет не доступен ряд стандартных опций, а именно: еда во время перелета, развлечения на борту, страховка, перевоз багажа, и так далее.

Путешествуйте с пересадками. Такие путешествия не всегда достаточно удобны, однако это весьма хороший лайфхак, чтобы неплохо сэкономить, во время которого даже удастся посетить еще одну страну. Так вы, к примеру, можете не покупать сразу прямой рейс в пункт назначения, а поискать другие варианты, где время пересадки может быть даже длительностью около суток. Однако, можно использовать время с пользой и посмотреть местные достопримечательности. Поэтому, если вы любитель путешествий, то подобный вариант будет очень кстати.

OpenJaw – это незавершенный круговой маршрут, когда пункты прилета и вылета не совпадают. Например, прилетаете из Киева в Берлин, а в Киев вылетаете из Дрездена. Или вылетаете из Киева в Берлин, а возвращаетесь из Берлина во Львов. Однако, если решите воспользоваться таким способом экономии, то стоит помнить, что из аэропорта до пункта назначения придется добираться наземным транспортом.

Билет в оба конца. Наиболее распространенный лайфхак — покупать сразу обратный билет. Такая ценовая политика объясняется тем, что авиакомпании стремятся полностью укомплектовать рейс в оба конца сразу. Стоит заметить, что довольно часто билет в оба конца может стоить дешевле, чем в один.

Чартерные рейсы – это нерегулярные перевозки, выполняемые для конкретного заказчика. Чаще всего услугами таких рейсов пользуются различные туристические фирмы в «горячий» сезон, чтобы их клиенты могли сэкономить на авиаперелете. Обычно приобрести билет без путевки весьма сложно, однако возможно. В таком случае у вас будет два варианта: спросить напрямую в туристическом агентстве о направлении, которое вас интересует, воспользоваться специальным поисковыми сервисами вроде Aviasales, которые ищут чартерные рейсы в том числе.

Путешествуйте без ручной клади. Если выбирать дешевые рейсы или лоукостеры, то вам придется немало переплатить за дополнительный багаж, кроме ручной клади. Обычно ручная кладь варьируется в среднем от 5 до 10 килограммов. Поэтому вы можете заранее продумать ваш чемодан, избежав лишних вещей. Также, покупая билет даже на прямой рейс или рейс государственной авиакомпании, дополнительный багаж может быть не включен в стоимость билета, поэтому вам придется немало переплатить за возможность взять больше, чем вмещает ручная кладь.