Украинцы не спешат покупать квартиры на «вторичке»

Специалист отметил, что во второй половине сентября и октября, число потенциальных покупателей снизилось примерно на 10-15%. В свою очередь, спрос на самое востребованное жилье (квартиры до 50 кв.м, преимущественно в советских домах с удачным месторасположением) сократился всего на 5-7%. Юрий Пита отметил, уменьшение количества сделок в крупнейших украинских областных центрах вряд ли сможет привести к существенному удешевлению квартир.
Эксперт отмечает, что у 70% недвижимости, которая продается, стоимость будет оставаться неизменной. У 20% квартир возможен рост цен до 5%.
Снижение стоимости до 3% ожидается всего у 10% объектов.
Глава АСНУ также считает, что по завершении карантинных ограничений, потенциальные покупатели будут постепенно возвращаться на вторичный рынок недвижимости.
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