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Где покупают жилье миллениалы: самые популярные города

Где покупают жилье миллениалы: самые популярные города

Сан-Хосе и Бостон — одни из самых дорогих городов в США для приобретения недвижимости, а также Самые популярные среди миллениалов. Именно эта аудитория составляет большую часть покупателей в США благодаря высокотехнологичной экономике и высокооплачиваемой работе.

Об этом сообщает Forbes.

Компания LendingTree изучила преимущества крупнейшей группы покупателей жилья в Америке. Ключевые выводы отчета включают самые популярные города, наименее популярные города и места, куда переезжают самые молодые покупатели из поколения миллениалов.

Первое место в рейтинге популярных у миллениалов городов занял Сан-Хосе. Здесь отмечается самая высокая сумма первоначального взноса – 158 040 долларов. А также самая высокая средняя запрашиваемая сумма кредита в размере 704 318 долларов США. Текущая стоимость дома в Сан-Хосе составляет 1 275 627 долларов.

На втором месте Бостон – известный технологический центр в Соединенных штатах. Сейчас дом в этом городе стоит более 1 миллиона долларов.

Третье место по популярности занимает Денвер. Средняя стоимость дома — 474 618 долларов. В этом городе наиболее доступный рынок недвижимости для миллениалов. Статистика заемщиков LendingTree это подтверждает. Средняя сумма кредита у покупателей жилья в Денвере – 354 433 доллара.

Наименее популярными городами у миллениалов оказались Лас-Вегас, Тампа и Феникс. Несмотря на то, что цены на дома там намного ниже, чем в указанных выше городах:

  • средняя стоимость дома в Лас-Вегасе – 224 259 долларов;
  • цены в Тампе чуть выше – 250 431 доллар;
  • в Фениксе самая высокая стоимость жилья из трех городов – 321 359 долларов.

Миллениалы составляют самый большой сегмент покупателей жилья, и наблюдение за тенденциями среди этой аудитории — хороший способ исследовать текущий рынок недвижимости страны.

Главный экономист и вице-президент LendingTree Тендаи Капфидзе сообщает, что названные города привлекательны также и для пожилых людей с высокооплачиваемой работой в сфере высоких технологий.

По материалам РБК-Украина
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