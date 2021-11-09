В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы

По итогам января-сентября 2021 года предприятия Украины выполнили строительных работ на около 150 млрд грн. Индекс строительной продукции составил 103,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Об этом сообщает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

«Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели. За 9 месяцев этого года – с января по сентябрь – было выполнено строительных работ на более 149,1 млрд грн. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2%», – отметила Наталья Козловская.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 57,3%, жилых зданий – 18%, нежилых – 24,7%.

В разрезе регионов, увеличили объемы строительных работ в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года предприятия 11 регионов. Больше всего выполнено работ в Тернопольской (на 54,2%), Черкасской (на 32,8%), Одесской (на 24%) и Ровенской (на 23,3%) областях.

Новое строительство составило 33,1% от общего объема произведенной продукции, капитальный и текущий ремонты – 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение – 25,6 %.

Также по данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в строительстве в Украине на 1 октября 2021 года составляла 88,8 млн грн. Самый высокий показатель в Киеве – более 43,6 млн грн, а также Тернопольской и Днепропетровской областях. В то же время в 12 регионах такая задолженность отсутствует.

Справка Finance.ua:

цена квадратного метра в новостройках Киева в октябре, по сравнению первым месяцем осени, упала на 1,3% и составила 38 700 грн за кв. м (в сентябре – 39 200 грн за кв. м);