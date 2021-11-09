0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы

В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы

По итогам января-сентября 2021 года предприятия Украины выполнили строительных работ на около 150 млрд грн. Индекс строительной продукции составил 103,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Об этом сообщает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

«Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели. За 9 месяцев этого года – с января по сентябрь – было выполнено строительных работ на более 149,1 млрд грн. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2%», – отметила Наталья Козловская.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 57,3%, жилых зданий – 18%, нежилых – 24,7%.

В разрезе регионов, увеличили объемы строительных работ в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года предприятия 11 регионов. Больше всего выполнено работ в Тернопольской (на 54,2%), Черкасской (на 32,8%), Одесской (на 24%) и Ровенской (на 23,3%) областях.

Новое строительство составило 33,1% от общего объема произведенной продукции, капитальный и текущий ремонты – 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение – 25,6 %.

Также по данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в строительстве в Украине на 1 октября 2021 года составляла 88,8 млн грн. Самый высокий показатель в Киеве – более 43,6 млн грн, а также Тернопольской и Днепропетровской областях. В то же время в 12 регионах такая задолженность отсутствует.

Справка Finance.ua:

  • цена квадратного метра в новостройках Киева в октябре, по сравнению первым месяцем осени, упала на 1,3% и составила 38 700 грн за кв. м (в сентябре – 39 200 грн за кв. м);
  • органам градостроительства и архитектуры могут предоставить реальные функции градостроительного мониторинга.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.