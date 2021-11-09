0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Кабмин одобрил стратегию цифрового развития государственных финансов

Кабмин одобрил стратегию цифрового развития государственных финансов

Кабинет Министров одобрил Стратегию осуществления цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации системы управления государственными финансами до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Сегодня, 17 ноября, на заседании Правительства было принято распоряжение «Об одобрении Стратегии осуществления цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Системы управления государственными финансами (СУГФ) до 2025 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации”, – сказано в сообщении.

Реализация данного распоряжения создаст возможность для дальнейшей качественной цифровой трансформации СУГФ, проведения автоматизации бизнес-процессов, а также автоматизации процессов в сфере государственного внутреннего контроля, мониторинга и оценки фискальных рисков.

В рамках данного акта предусмотрены:

  • централизация управления ИТ путем внедрения единых ИТ-стандартов, развитие Единой информационно-телекоммуникационной системы СУГФ;
  • внедрение электронных услуг;
  • исключение влияния человеческого фактора на автоматическую обработку информации;
  • сохранение и усиление кадрового потенциала с целью обеспечения повышения уровня качества и доступности ИТС, входящих в состав ЕИТС СУГФ;
  • защита информации, которая обрабатывается в ЕИТС СУГФ.

Реализация указанных направлений будет воплощаться путем:

  • централизации ИТ-функций и ИТ-стандартов Минфина и ЦОИВ, деятельность которых координируется Минфином, в рамках единой структуры управления с приоритетным использованием облачных технологий и серверной инфраструктуры в основном и резервном центрах обработки данных;
  • создание частного облака СУГФ, которая будет включать в себя вычислительные мощности действующих ЦОД Минфина, Гостаможслужбы, Казначейства, ГНС, Госаудитслужбы, Госфинмониторинга (только в части обработки информации, которая не имеет грифа ограничения доступа);
  • создание межведомственного хранилища данных и узел аварийного восстановления (резервное хранилище);
  • поощрение к использованию принципа открытого исходного кода, и разработка программного обеспечения методами совместного создания, совместного использования и повторного использования в организации.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.