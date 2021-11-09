Кабмин одобрил стратегию цифрового развития государственных финансов

Кабинет Министров одобрил Стратегию осуществления цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации системы управления государственными финансами до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Сегодня, 17 ноября, на заседании Правительства было принято распоряжение «Об одобрении Стратегии осуществления цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Системы управления государственными финансами (СУГФ) до 2025 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации”, – сказано в сообщении.

Реализация данного распоряжения создаст возможность для дальнейшей качественной цифровой трансформации СУГФ, проведения автоматизации бизнес-процессов, а также автоматизации процессов в сфере государственного внутреннего контроля, мониторинга и оценки фискальных рисков.

В рамках данного акта предусмотрены:

централизация управления ИТ путем внедрения единых ИТ-стандартов, развитие Единой информационно-телекоммуникационной системы СУГФ ;

; внедрение электронных услуг;

исключение влияния человеческого фактора на автоматическую обработку информации;

сохранение и усиление кадрового потенциала с целью обеспечения повышения уровня качества и доступности ИТС , входящих в состав ЕИТС СУГФ ;

, входящих в состав ; защита информации, которая обрабатывается в ЕИТС СУГФ .

Реализация указанных направлений будет воплощаться путем: