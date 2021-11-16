Украинцы считают коррупцию и бедность самыми важными проблемами – опрос

По мнению украинцев, самыми важными проблемами для Украины являются коррупция, война на Донбассе и бедность.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы».
Так, по мнению респондентов, самыми важными проблемами для Украины являются коррупция (50%), кризис на Донбассе (42%) и бедность (37%).
Несмотря на длительную пандемию Covid-19, лишь 18% считают доступ к медицинским услугам критической проблемой для государства.
Когда речь идет о вызовах для их семей, украинцы на первом месте выделяют бедность (47%), доступ к медицинским услугам (36%) и безработицу (34%).
Также почти половина украинцев (45%) не почувствовали никаких последствий реформ, которые происходят сейчас.
Опрос проводился в августе — сентябре 2021 года. Данные собраны с помощью интервью, которые проводились среди жителей Украины в возрасте от 18 лет лично в помещениях респондентов. Выборка опроса составляла 2080 респондентов.
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