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Украинцы считают коррупцию и бедность самыми важными проблемами – опрос

Украинцы считают коррупцию и бедность самыми важными проблемами – опрос

По мнению украинцев, самыми важными проблемами для Украины являются коррупция, война на Донбассе и бедность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы».

Так, по мнению респондентов, самыми важными проблемами для Украины являются коррупция (50%), кризис на Донбассе (42%) и бедность (37%).

Несмотря на длительную пандемию Covid-19, лишь 18% считают доступ к медицинским услугам критической проблемой для государства.

Когда речь идет о вызовах для их семей, украинцы на первом месте выделяют бедность (47%), доступ к медицинским услугам (36%) и безработицу (34%).

Также почти половина украинцев (45%) не почувствовали никаких последствий реформ, которые происходят сейчас.

Опрос проводился в августе — сентябре 2021 года. Данные собраны с помощью интервью, которые проводились среди жителей Украины в возрасте от 18 лет лично в помещениях респондентов. Выборка опроса составляла 2080 респондентов.

Справка Finance.ua:

  • в первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше;
  • согласно опросам, для 55% опрошенных украинцев основной источник дохода — зарплата, для 30% – пенсия, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%).

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По материалам Економічна Правда
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