Тысяча гривен за вакцинацию. Шмыгаль рассказал, откуда выделят средства

Выплата за вакцинацию от коронавируса в размере 1 тысячи гривен, которую накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, будет выделена из общего фонда государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также: Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОП

«Вчера президент объявил о поддержке отдельных отраслей через систему ваучеров и сертификатов. Это будет фонд поддержки предпринимательства, который пострадал от COVID. Это будет фонд в бюджете. Это средства государственного бюджета Украины» — заявил Шмыгаль.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен, в частности, через приложение «Дія».