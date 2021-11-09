Tesla начала устанавливать терминалы Starlink на зарядных станциях Supercharger

Компания Tesla начала оснащать зарядные станции Supercharger для электромобилей терминалами спутникового интернета SpaceX Starlink. Во всяком случае, характерные тарелки были замечены на некоторых станциях во Флориде. Напомним, что Tesla и SpaceX объединяет Илон Маск, который основал обе эти компании.
Хотя в самой Tesla хранят молчание, можно предположить, что терминалы могут использоваться с разными целями, например — для беспроводной проверки статуса зарядки и осуществления банковских платежей.
Это позволит организовать работу станций быстрее и в более удалённых от населённых зон локациях. Расширение функциональности важно, поскольку компания намерена добавить поддержку зарядки электромобилей других марок и утроить число станций.
Тем не менее большинство экспертов уверены, что ни одной станции такая пропускная способность канала для организации простейших операций просто не потребуется — «медианная» скорость связи с помощью Starlink в США составляет 97 Мбит/с. Велика вероятность ,что компания намерена предоставить клиентам дополнительный сервис — например, Wi-Fi для посетителей станций.
Обычно пользователю электромобиля приходится проводить на станции достаточно много времени для того, чтобы его хватило на просмотр нескольких коротких эпизодов сериалов. При наличии Wi-Fi, «подпитываемого» интернетом Starlink, времяпровождение станет намного комфортнее без необходимости платить деньги за дополнительные гигабайты или вообще использовать смартфон в качестве точки доступа. Вместо этого можно будет использовать медиасистему машины.
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