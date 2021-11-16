Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничить

В ходе обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят ограничить возраст 35 годами.

Об этом сообщает «в интервью изданию Факты министр социальной политики Марина Лазебная.

«Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет», — сказала она.

В то же время Лазебная заявила, что считает неправильным лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних.

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«Я, например, хочу стать участником этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность», — сообщила министр.

Ранее Марина Лазебная заявила, что к накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он напрямую платил из своей зарплаты. Согласно предложенной модели, 1% платит работодатель — с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса.

Таким образом, человек, который оплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.