Прибыль украинских банков в 3 кв. превысила докризисный уровень

Доходность банковского сектора за июль-сентябрь 2021 года превысила уровень докризисного аналогичного периода 2019 года и составила 21,3 млрд грн.
Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.
«Прибыль банковского сектора за III квартал составила 21,3 млрд грн и была в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. За девять месяцев прибыль сектора составила 51,4 млрд грн. Это больший объем, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года», — говорится в сообщении.
Факторами доходности являются продолжающийся рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы.
Отмечается, что темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетие. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами. В то же время отчисления в резервы под кредиты сократились в годовом измерении почти вдвое.
Напомним, в III квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с III кварталом 2019 года.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов7 ч. назад - 1258 20
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина4 ч. назад - 781 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений9 ч. назад - 140 4
До нового года стоимость интернета может возрасти на 20% — ИнАУВчера, 15:01 - 1297 4
Карантин в Украине: «желтая» зона сократилась, «красная» — самая большая7 ч. назад - 436 2
Как правильно закрыть банковскую карту9 ч. назад - 4036 1
МВД опровергло мифы о радарах TruCam6 ч. назад - 1405
«Дію» обновили и убрали одну функцию3 ч. назад - 1379 1
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей7 ч. назад - 1359
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов7 ч. назад - 1258 20
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 648 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2310 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 999
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1149
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4754 4