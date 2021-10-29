Прибыль украинских банков в 3 кв. превысила докризисный уровень

Доходность банковского сектора за июль-сентябрь 2021 года превысила уровень докризисного аналогичного периода 2019 года и составила 21,3 млрд грн.

Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.

«Прибыль банковского сектора за III квартал составила 21,3 млрд грн и была в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. За девять месяцев прибыль сектора составила 51,4 млрд грн. Это больший объем, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года», — говорится в сообщении.

Факторами доходности являются продолжающийся рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы.

Отмечается, что темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетие. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами. В то же время отчисления в резервы под кредиты сократились в годовом измерении почти вдвое.

Напомним, в III квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с III кварталом 2019 года.

Справка Finance.ua:

за три квартала 2021 года наибольшие прибыли задекларировали: ПриватБанк (21,2 млрд грн), Райффайзен Банк (3,64 млрд грн), Ощадбанк (3,4 млрд грн);

по данным НБУ , больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков — 22 млн 890 тысяч.

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