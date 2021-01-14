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Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета

Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета

Мобильный оператор «Киевстар» ввел единые условия для использования дополнительных пакетов мобильного интернета. Нововведение вступило в силу на прошлой неделе и затронуло всех абонентов, как предоплаченной, так и контрактной формы обслуживания.

Как сообщили в пресс-службе оператора, дополнительные пакеты мегабайт абоненты могут получить только в двух случаях. Во-первых, если у них закончился основной трафик в тарифе. Во-вторых, они не успели внести абонплату за 4 недели/месяц, но продолжают пользоваться мобильным интернетом.

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В течение месяца этими дополнительными пакетами пользуется лишь небольшое количество абонентов «Киевстара». Большинство использует мегабайты в рамках тарифа, отметили в компании.

Ранее в некоторых тарифах действовали старые, менее выгодные условия. Например, абоненты могли получить в течение дня только до 250 МБ или до 500 МБ, а потом мобильный интернет продолжал работать на скорости 2G, то есть в пределах 32−128 Кбит/сек.

С 12 января начали действовать унифицированные условия. Абоненты смогут получить дополнительно до 1000 МБ мобильного интернета в течение дня. После их использования будет действовать безлимитный мобильный интернет на максимальной доступной скорости. При наличии покрытия это может быть пропускная способность 3G/4G.

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При этом стоимость мегабайтов мобильного интернета для абонентов не изменилась. Как рассказали в пресс-службе «Киевстара», каждые 100 МБ в пакете будут стоить, как и раньше.

В частности, можно будет в сутки заказать не более 10 пакетов по 100 МБ и стоимостью 10 грн. Если кому-то этого мало, есть услуга «День онлайн 1000 МБ» за 15 грн/сутки или «День онлайн 4000 МБ» за 30 грн/сутки. Их срок действия — до 23:59:59 того календарного дня, в который они были начислены. Неиспользованный объем трафика этих пакетов «сгорит».

По материалам УБР
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