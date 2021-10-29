В ЕС увидели снижение коррупции в Украине

Уровень коррупции в Украине снизился за последние пять лет, заявляет глава Генерального директората по соседству и переговорам о расширении ЕС Катарина Матернова.

Об этом она сказала на заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджетному контролю.

«Мы все соглашаемся с тем, что в Украине все еще есть проблемы с коррупционным поведением и олигархическими структурами, с нереформированными судами, с рядом государственных предприятий и других сфер, где существует коррупция. Но в чем мы имеем очень отличный подход от Суда аудиторов — это оценка тенденций. Украина сейчас гораздо менее коррумпированная страна, чем пять лет назад. Есть исследования и документы, подтверждающие это. Есть целые сектора экономики, которые сейчас свободны от коррупции», — заявила Матернова.

В качестве примера она привела антикоррупционные реформы Национального банка и введении в действие инструмента Прозорро в системе государственных закупок, которые вместе с реформами в газовом секторе и другими положительными изменениями, по оценкам исследований, имели положительный экономический эффект в размере около 6% ВВП Украины или около 6 миллиардов евро ежегодно.

Матернова согласилась, что в Украине еще есть много проблем в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, в конце сентября аудитор Е С Юхан Партс опубликовал доклад, заявив, что в ЕС нет стран, где масштабы коррупции были бы такими же, как в Украине.

«Будет очень обидно, если это послание к украинцам будет, якобы, вы не делаете ничего. С таким посланием мы решительно не согласны. Мы должны вдохновлять их продолжать искоренение коррупции и олигархических структур. Но для этого должны признать существование тенденции, что Украина сегодня очень отличается от того, какой страной она была еще пять лет назад», — прокомментировала доклад Матернова.