В ЕС увидели снижение коррупции в Украине

Уровень коррупции в Украине снизился за последние пять лет, заявляет глава Генерального директората по соседству и переговорам о
Об этом она сказала на заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджетному контролю.
«Мы все соглашаемся с тем, что в Украине все еще есть проблемы с коррупционным поведением и олигархическими структурами, с нереформированными судами, с рядом государственных предприятий и других сфер, где существует коррупция. Но в чем мы имеем очень отличный подход от Суда аудиторов — это оценка тенденций. Украина сейчас гораздо менее коррумпированная страна, чем пять лет назад. Есть исследования и документы, подтверждающие это. Есть целые сектора экономики, которые сейчас свободны от коррупции», — заявила Матернова.
В качестве примера она привела антикоррупционные реформы Национального банка и введении в действие инструмента Прозорро в системе государственных закупок, которые вместе с реформами в газовом секторе и другими положительными изменениями, по оценкам исследований, имели положительный экономический эффект в размере около 6% ВВП Украины или около 6 миллиардов евро ежегодно.
Матернова согласилась, что в Украине еще есть много проблем в сфере борьбы с коррупцией.
Напомним, в конце сентября
«Будет очень обидно, если это послание к украинцам будет, якобы, вы не делаете ничего. С таким посланием мы решительно не согласны. Мы должны вдохновлять их продолжать искоренение коррупции и олигархических структур. Но для этого должны признать существование тенденции, что Украина сегодня очень отличается от того, какой страной она была еще пять лет назад», — прокомментировала доклад Матернова.
Также в отчете ECA сообщалось, что
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