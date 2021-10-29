Украинцы обратились к Зеленскому: просят продлить льготную растаможку евроблях

На сайте Офиса президента зарегистрирована петиция «Доступное растаможивание для всех» от 2 ноября. Инициатор обращения — Ольга Ткачук, которая, по ее словам, «обращается от имени всех украинцев». Цель — решить проблему авто на еврономерах.
Авторы просят продлить льготное растаможивание на полгода — до 15 марта 2022 года, а также разрешить оформлять авто, ввезенные до 31 декабря 2021-го.
К тому же инициаторы петиции указывают на необходимость рассмотреть законопроект №3704, предусматривающий равные условия растаможки для всех граждан.
В документе указаны и другие требования:
Инициатор обращения подчеркивает, что принятый 17 февраля закон №1402-IX о льготном растаможивании не устраивает по нескольким причинам. Речь идет о временном действии норм документа. Автор петиции считает, что такое ограничение во времени нарушает права отдельных граждан.
Также в обращении указаны другие причины:
Некоторые недоработки депутаты исправили в «ресурсном» законопроекте №5600, но он еще находится на рассмотрении в парламенте.
Кроме того, граждане отмечают, что многие владельцы не успели воспользоваться льготными условиями для растаможки в связи с карантинными ограничениями и лимитированным сроком действия — с 15 июня по 10 ноября.
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