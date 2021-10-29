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Украинцы обратились к Зеленскому: просят продлить льготную растаможку евроблях

Украинцы обратились к Зеленскому: просят продлить льготную растаможку евроблях

На сайте Офиса президента зарегистрирована петиция «Доступное растаможивание для всех» от 2 ноября. Инициатор обращения — Ольга Ткачук, которая, по ее словам, «обращается от имени всех украинцев». Цель — решить проблему авто на еврономерах.

Авторы просят продлить льготное растаможивание на полгода — до 15 марта 2022 года, а также разрешить оформлять авто, ввезенные до 31 декабря 2021-го.

К тому же инициаторы петиции указывают на необходимость рассмотреть законопроект №3704, предусматривающий равные условия растаможки для всех граждан.

В документе указаны и другие требования:

  • предусмотреть льготные условия растаможки для отдельных категорий граждан — участников АТО, инвалидов, многодетных семей т.п.;
  • разрешить растаможку «на нормальных условиях» гибридных авто, микроавтобусов со стандартом ниже Евро-5;
  • разрешить растаможку авто стандарта Евро-1, которые уже ввезены в Украину.

Инициатор обращения подчеркивает, что принятый 17 февраля закон №1402-IX о льготном растаможивании не устраивает по нескольким причинам. Речь идет о временном действии норм документа. Автор петиции считает, что такое ограничение во времени нарушает права отдельных граждан.

Также в обращении указаны другие причины:

  • дискриминация по дате ввоза авто — разрешается растаможить только авто, ввезенные до 1 января 2021 года;
  • дискриминация по региональности — автомобили, произведенные в европейских странах, но пересекшие границу между Украиной и Россией, не подлежат растаможке.

Некоторые недоработки депутаты исправили в «ресурсном» законопроекте №5600, но он еще находится на рассмотрении в парламенте.

Кроме того, граждане отмечают, что многие владельцы не успели воспользоваться льготными условиями для растаможки в связи с карантинными ограничениями и лимитированным сроком действия — с 15 июня по 10 ноября.

Справка Finance.ua:

  • уже с 10 ноября в Украине заканчивается льготный период для владельцев «еврономеров». Это означает, что владельцев автомобилей на европейских номерах ждут штрафы и большое количество протоколов;
  • по состоянию на 1 ноября украинцы успели растаможить свыше 66 тыс. автомобилей на еврономерах. При этом общее количество авто, по подсчетам экспертов, превышает 500 тыс. авто.
По материалам УБР
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