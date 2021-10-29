В приложении "Киев цифровой" усовершенствовали некоторые сервисы

Команда КП «ГИВЦ» усовершенствовала сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки в приложении «Киев Цифровой». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что изменилось.

«В новой версии „Киев цифровой“ команда сделала более простым сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Больше не нужно волноваться, что вы забыли окончить парковку», — рассказал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

Об обновлении рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.

«Мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал „Билет просканирован“», — рассказал Олег Половинко.

Оплата проезда QR-билетами:

в приложении усовершенствовали оплату проезда QR-билетами и добавили инструкцию, как оплатить проезд в наземном транспорте.

Чтобы оплатить проезд QR-билетом с экрана смартфона, нужно:

купить билет в «Киев Цифровой»;

просканировать билет на валидаторе;

сигнал на валидаторе, что билет действителен, является подтверждением оплаты проезда. Больше не понадобится дополнительных подтверждений в приложении.

Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране отобразится время использования и кнопка «Показать контролеру», чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки.

Через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана и не будет мешать пользователям оплачивать проезд действительными билетами. Запись об использовании билета и квитанция, подтверждающая его приобретение, будут сохранены в ленте новостей.

Автоматическое завершение парковки:

отныне водители могут запланировать время автоматического завершения парковки. После начала парковки водитель может установить время, когда нужно завершить парковку автоматически и остановить начисление оплаты;

за 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно. Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные напоминания об активной парковке.

В приложении также усовершенствовали некоторые экраны и ускорили работу сервисов.