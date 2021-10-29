В приложении "Киев цифровой" усовершенствовали некоторые сервисы

«В новой версии „Киев цифровой“ команда сделала более простым сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Больше не нужно волноваться, что вы забыли окончить парковку», — рассказал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
Об обновлении рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.
«Мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал „Билет просканирован“», — рассказал Олег Половинко.
Оплата проезда QR-билетами:
Чтобы оплатить проезд QR-билетом с экрана смартфона, нужно:
Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране отобразится время использования и кнопка «Показать контролеру», чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки.
Через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана и не будет мешать пользователям оплачивать проезд действительными билетами. Запись об использовании билета и квитанция, подтверждающая его приобретение, будут сохранены в ленте новостей.
Автоматическое завершение парковки:
В приложении также усовершенствовали некоторые экраны и ускорили работу сервисов.
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