Градостроительный мониторинг: город получит полномочия контролировать застройку

Органам градостроительства и архитектуры могут предоставить реальные функции градостроительного мониторинга.

Такой функционал прописан в законопроекте № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности». О деталях новых полномочий сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

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«Проведение градостроительного мониторинга определено в документе отдельным разделом. Такие полномочия будут иметь исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля. Мониторинг будет осуществляться путем визуального осмотра объектов строительства и сравнения с данными в электронных системах — ЕГЭСС, градостроительном кадастре, кадастровой карте и т. д. Если в ходе такого инспектирования обнаружены отклонения от проекта строительства, должностные лица должны инициировать проверку органа, осуществляющего градостроительный контроль на объекте. Квартальные отчеты по проведенному мониторингу публикуются в ЕГЭСС», — детализировал Юрий Таций.

По его словам, мониторингу подлежит только часть зданий. Это, в частности, объекты с высокой степенью риска, строительства, по которым есть обращения от граждан, сооружения застройщиков, которые не выполнили предписания относительно устранения градостроительных нарушений, и т. д.

«С принятием законопроекта № 5655 у должностных лиц появится возможность полноценно мониторить законность застроек и принимать меры по привлечению застройщиков и контролирующих органов к ответственности. Кроме того, проект закона предусматривает создание эффективных систем управления и контроля в сфере градостроительства, что позволит радикально реформировать эту сферу», — отметил Юрий Таций.