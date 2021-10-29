0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Градостроительный мониторинг: город получит полномочия контролировать застройку

Градостроительный мониторинг: город получит полномочия контролировать застройку

Органам градостроительства и архитектуры могут предоставить реальные функции градостроительного мониторинга.

Такой функционал прописан в законопроекте № 5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности». О деталях новых полномочий сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Читайте также: Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

«Проведение градостроительного мониторинга определено в документе отдельным разделом. Такие полномочия будут иметь исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля. Мониторинг будет осуществляться путем визуального осмотра объектов строительства и сравнения с данными в электронных системах — ЕГЭСС, градостроительном кадастре, кадастровой карте и т. д. Если в ходе такого инспектирования обнаружены отклонения от проекта строительства, должностные лица должны инициировать проверку органа, осуществляющего градостроительный контроль на объекте. Квартальные отчеты по проведенному мониторингу публикуются в ЕГЭСС», — детализировал Юрий Таций.

По его словам, мониторингу подлежит только часть зданий. Это, в частности, объекты с высокой степенью риска, строительства, по которым есть обращения от граждан, сооружения застройщиков, которые не выполнили предписания относительно устранения градостроительных нарушений, и т. д.

«С принятием законопроекта № 5655 у должностных лиц появится возможность полноценно мониторить законность застроек и принимать меры по привлечению застройщиков и контролирующих органов к ответственности. Кроме того, проект закона предусматривает создание эффективных систем управления и контроля в сфере градостроительства, что позволит радикально реформировать эту сферу», — отметил Юрий Таций.

По материалам Socportal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.