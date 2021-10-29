В Шацком национальном природном парке завершился ремонт еще одной дороги

В Волынской области завершились работы по восстановлению очередной дороги в Шацком национальном природном парке. На этот раз в рамках программы Президента «Большая стройка» была отремонтирована дорога, проходящая вдоль одного из самых больших водоемов парка — озера Люцимер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Волынской области Facebook.



Очередной ремонт в Шацком национальном природном парке был проведен на дороге территориального значения Т-03−06 /Т-03−02/ – Шацк — Вилица — Припять — Любохины — /Т-03−08/. Общая протяженность восстановленного участка составила 22,5 км.

Отремонтированная дорога ведет к озеру Свитязь. До начала работ в ходе «Большой стройки» дорога состояла из изношенной брусчатки и пришедшего в негодность белощебеночного покрытия.