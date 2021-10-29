0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Лучшие страны мира для инвестиций в сезонную недвижимость

Лучшие страны мира для инвестиций в сезонную недвижимость

Кипр и Греция — самые выгодные направления для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости для отдыха или сезонного дохода от аренды. Страны известны лояльной визовой политикой и мягким климатом.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Исследовательский центр компании Compare the Market проанализировал страны по всему миру с учетом определенных факторов, в частности стоимости жизни, возможностей для развлечения и досуга, заведений общественного питания и отдыха, уровня преступности, климата и т.д.

Ранее самым привлекательным местом для инвестиций в сезонную недвижимость считалась Венеция. Однако большой наплыв туристов и популярность города, по мнению исследователей, сделали его менее интересным для инвестиций в жилье.

Читайте также: Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта

“Хотя Венеция — прекрасное место для посещения, сезонное жилье с меньшим количеством туристов, где вы сможете по-настоящему погрузиться в жизнь местных жителей, нужно искать в другом городе. В этом случае Пафос на Кипре может быть хорошим выбором”, — говорится в отчете Compare the Market.

Кипр и Греция также известны своей программой “Золотой визы”, которая позволяет международным инвесторам путешествовать без визы в странах Шенгенской зоны. Иностранцы, желающие участвовать в программе, должны инвестировать сумму от 252 328 евро. Впрочем, “Золотая виза” часто подвергается критике из-за ее использования в коррупционных схемах.

“Очевидно, что кипрская инвестиционная программа действовала в период с 2007 по 2020 год с нарушениями в законодательстве и почти без нормативной базы”, — отметил Мирон Николаос, бывший судья Верховного суда.

Недавно кипрское правительство аннулировало гражданство 45 международных инвесторов, а также их родственников, имеющих кипрские паспорта, в рамках программы золотой визы страны.

Ранее международные эксперты по недвижимости Astons оценивали Грецию как наиболее благоприятное направление для международных инвесторов.

Кроме того, Афины вместе с несколькими городами, такими как Кефалония, Лефкада и Киклады, были признаны одними из самых дорогих мест на рынке недвижимости Греции, быстро растут в стоимости.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.