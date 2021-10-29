Лучшие страны мира для инвестиций в сезонную недвижимость

Кипр и Греция — самые выгодные направления для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости для отдыха или сезонного дохода от аренды. Страны известны лояльной визовой политикой и мягким климатом.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Исследовательский центр компании Compare the Market проанализировал страны по всему миру с учетом определенных факторов, в частности стоимости жизни, возможностей для развлечения и досуга, заведений общественного питания и отдыха, уровня преступности, климата и т.д.
Ранее самым привлекательным местом для инвестиций в сезонную недвижимость считалась Венеция. Однако большой наплыв туристов и популярность города, по мнению исследователей, сделали его менее интересным для инвестиций в жилье.
Читайте также: Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение эксперта
“Хотя Венеция — прекрасное место для посещения, сезонное жилье с меньшим количеством туристов, где вы сможете по-настоящему погрузиться в жизнь местных жителей, нужно искать в другом городе. В этом случае Пафос на Кипре может быть хорошим выбором”, — говорится в отчете Compare the Market.
Кипр и Греция также известны своей программой “Золотой визы”, которая позволяет международным инвесторам путешествовать без визы в странах Шенгенской зоны. Иностранцы, желающие участвовать в программе, должны инвестировать сумму от 252 328 евро. Впрочем, “Золотая виза” часто подвергается критике из-за ее использования в коррупционных схемах.
“Очевидно, что кипрская инвестиционная программа действовала в период с 2007 по 2020 год с нарушениями в законодательстве и почти без нормативной базы”, — отметил Мирон Николаос, бывший судья Верховного суда.
Недавно кипрское правительство аннулировало гражданство 45 международных инвесторов, а также их родственников, имеющих кипрские паспорта, в рамках программы золотой визы страны.
Ранее международные эксперты по недвижимости Astons оценивали Грецию как наиболее благоприятное направление для международных инвесторов.
Кроме того, Афины вместе с несколькими городами, такими как Кефалония, Лефкада и Киклады, были признаны одними из самых дорогих мест на рынке недвижимости Греции, быстро растут в стоимости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцевВчера, 18:11 - 1383 19
Украинцы будут платить за газ по-новому: кубометры отменят, а счетчик обойдется в 25 тыс.Вчера, 15:19 - 9446 13
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты7 ч. назад - 4106 9
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение эксперта5 ч. назад - 2419 4
Межбанк: курс доллара неожиданно взлетелПозавчера, 18:10 - 2269 3
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты7 ч. назад - 4106 9
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение эксперта5 ч. назад - 2419 4
Выбраны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качестваВчера, 22:00 - 2015 1
Рынок «первички»: снижение спроса может составить около 20% — мнение экспертаВчера, 16:15 - 1498
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцевВчера, 18:11 - 1383 19
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 793 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2410 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1050
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1190
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4817 4