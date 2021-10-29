РРО и проверки: в налоговой рассказали, чего ждать ФЛП в 2022 году

С 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП, которые проводят расчетные операции, должны использовать кассовые аппараты. Это должно было произойти еще в апреле 2021 года, однако из-за карантина обязательные РРО отсрочили.

О нововведениях и планах налоговой по проверкам на следующий год рассказал руководитель ГНС Евгений Олейников.

Проводить расчеты через РРО будут вынуждены ФЛП 2 — 4 групп упрощенной системы налогообложения. Нововведение не коснется «наемных рабочих», которые работают с компаниями через ФЛП и не осуществляют расчетных операций — они составляют значительную часть 2 группы, утверждают в налоговой.

«Если у вас бизнес В2 В, вы работаете преимущественно с такими же ФЛП и юридическими лицами, имеете сделки, проводите расчеты через банк, то с вероятностью 99% у вас не будет операций, подлежащих применению регистратора. Если же вы осуществляете операции по розничной торговле, то есть В2С, то, скорее всего, вам регистратор понадобится», — заявил Олейников.

Сейчас в Украине РРО используют 52 тысячи ФЛП на едином налоге. Динамика ощутима — в прошлом году кассовые аппараты использовали лишь 23 — 25 тысяч предпринимателей.

Всего в Украине зарегистрировано около 2 миллионов ФЛП:

500 тысяч — на общей системе налогообложения, из которых лишь около 10% (57 тысяч) должны применять РРО по требованию закона.

по требованию закона. Такое же соотношение в упрощенной системе налогообложения между «реальными» ФЛП и «наемными работниками». Последних, по словам Олейникова, не менее 800 тысяч.

Фактически, большинство из тех, кто по закону должен установить кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения, уже это сделал.

Проверки и ответственность

До конца карантина действует мораторий на проверки, поэтому в это время налоговая работает только информационно.

«С 1 января будем обращаться и напоминать, что пока действует мораторий, нужно им воспользоваться — установить РРО и начать его применять», — подчеркнул Олейников.

По словам чиновника, когда снимут мораторий, ГНС не будет проводить масштабных проверок ФЛП по РРО: «Мы осуществим точечное давление на наиболее отъявленных, дерзких нарушителей, и выполним не столько фискальную, сколько демонстрационную функцию».

По подсчетам Олейникова, более 70% налогоплательщиков в Украине — честные, а задача налоговой — гарантировать, чтобы законы соблюдали и остальные 30%.