День финансов: новая услуга monobank и штрафы за подделку COVID-сертификатов

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады — основные показатели здесь.

Расчет объемов газа по-новому. Как сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, скоро в Украине будут исчислять газ в энергетических единицах вместо кубометров. Соответствующий законопроект №2553 поддержал парламентский комитет по энергетике.

Наказание за подделку COVID. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал законопроект, который предусматривает установить наказание за изготовление COVID-сертификатов с целью сбыта и сбыт поддельных документов – штраф 85-170 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.

monobank запускает новую услугу. Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, monobank запускает в своем приложении новую услугу для детей. Теперь в обновленной версии приложения, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя «Зубную фею» или «Санту» и тогда у ребенка в выписке подарок придет непосредственно от них.

Напоминаем как работает консьерж-сервис monobank. В материале «Будет сделано», или как работает консьерж-сервис monobank Finance.ua рассказал о 8 реальных историях, как консьерж-сервис monobank выручает своих VIP -клиентов в нестандартных ситуациях.

Приватизация «Большевика». 27 октября состоялся первый за 16 лет аукцион Большой приватизации. С молотка ушел АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ), который до мая 2018 года имел советское название – «Большевик». Что еще готовят к приватизации и что не будут продавать – в новом материале Приватизация «Большевика». Что будет дальше

30 октября в Киеве прошла конференция Жить на проценты для тех, кто желает получить пошаговую инструкцию по инвестированию:

Главный враг денег — не инфляция. На конференции заместитель главы совета ПАРД Александр Куликов рассказал о главных ошибках для начинающих инвесторов. По его словам это — погоня за доходностью и жадность. Также он раскрыл три инструмента, рекомендуемые для инвестирования.

А о том, как заработать на инвестировании в новостройку, и какие документы требовать от застройщика, рассказал на конференции юрист, СЕО и основатель проекта Monitor. Estate Владимир Копоть. Он сообщил, что есть три основных способа заработать на инвестиции: переуступка на разных этапах строительства; продажа квартиры с ремонтом и аренда.

Распространенные ловушки для инвесторов указал управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко. Какие проблемы возникают у инвесторов в начале инвестирования и куда вкладывать деньги будущим пенсионерам, читайте здесь.

О том, как сегодня развивается рынок НПФ и какие регуляции могут придавать инвесторам уверенности в надежной защите пенсионных накоплений, рассказала участникам конференции председатель совета НПФ «Взаємодопомога» от компании Лига Пенсия Ольга Бондаренко.

Кстати, если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.