День финансов: новая услуга monobank и штрафы за подделку COVID-сертификатов

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады — основные показатели здесь.
Наказание за подделку COVID. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал законопроект, который предусматривает установить наказание за изготовление COVID-сертификатов с целью сбыта и сбыт поддельных документов – штраф 85-170 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.
monobank запускает новую услугу. Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, monobank запускает в своем приложении новую услугу для детей. Теперь в обновленной версии приложения, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя «Зубную фею» или «Санту» и тогда у ребенка в выписке подарок придет непосредственно от них.
Приватизация «Большевика». 27 октября состоялся первый за 16 лет аукцион Большой приватизации. С молотка ушел АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ), который до мая 2018 года имел советское название – «Большевик». Что еще готовят к приватизации и что не будут продавать – в новом материале Приватизация «Большевика». Что будет дальше
30 октября в Киеве прошла конференция Жить на проценты для тех, кто желает получить пошаговую инструкцию по инвестированию:
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