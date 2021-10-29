Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету Министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.
Документ поддержали 273 депутата.
Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч правок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены, и документ приняли в редакции комитета.
Основные показатели:
По сравнению с показателями 2021 года, больше всего финансирование вырастет у Минцифры (+66,5%), Фонда развития предпринимательства (+50%) и на академические стипендии (30,6%).
На 14% вырастет финансирование здравоохранения – на медицину заложили в этом году 197,2 млрд грн, с учетом повышенных минимальных зарплат врачам и медперсоналу.
На Укравтодор выделят более 78,9 млрд грн, что на 13,5% больше 2021 года.
На около 11% увеличатся средства на оборону и образование. В частности, на армию выделяют 5,95% ВВП страны, или 319,4 млрд грн. На образование предварительно направят 172 млрд грн, преимущественно благодаря повышению зарплат учителей и стипендий студентам.
На Совет нацбезопасности предлагается выделить на 21,1% больше, чем в этом году, также на 17,5% увеличится объем средств офиса генпрокурора.
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