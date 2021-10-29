0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету Министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Документ поддержали 273 депутата.

Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч правок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены, и документ приняли в редакции комитета.

Основные показатели:

  • доходы бюджета определены в 1,267 трлн грн (+166 млрд грн до 2021 года). Дефицит госбюджета сокращается на 23,8%;
  • что касается ключевых макропоказателей, то они остались на уровне, утвержденном бюджетной декларацией. А именно, номинальный ВВП прогнозируется объемом 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%;
  • средний курс гривны к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар;
  • средняя заработная плата составит около 15 258 грн, уровень безработицы – 8,5%;
  • на следующий год запланировано повышение минималки с октября 2022 года до 6700 грн с 6500 грн в начале;
  • расходы госбюджета в следующем году вырастут на 7,2% и составят 7,2%.

По сравнению с показателями 2021 года, больше всего финансирование вырастет у Минцифры (+66,5%), Фонда развития предпринимательства (+50%) и на академические стипендии (30,6%).

На 14% вырастет финансирование здравоохранения – на медицину заложили в этом году 197,2 млрд грн, с учетом повышенных минимальных зарплат врачам и медперсоналу.

На Укравтодор выделят более 78,9 млрд грн, что на 13,5% больше 2021 года.

На около 11% увеличатся средства на оборону и образование. В частности, на армию выделяют 5,95% ВВП страны, или 319,4 млрд грн. На образование предварительно направят 172 млрд грн, преимущественно благодаря повышению зарплат учителей и стипендий студентам.

На Совет нацбезопасности предлагается выделить на 21,1% больше, чем в этом году, также на 17,5% увеличится объем средств офиса генпрокурора.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла к рассмотрению законопроект “О государственном бюджете на 2022 год” 21 сентября.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.