Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету Министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Документ поддержали 273 депутата.

Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч правок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены, и документ приняли в редакции комитета.

Основные показатели:

доходы бюджета определены в 1,267 трлн грн (+166 млрд грн до 2021 года). Дефицит госбюджета сокращается на 23,8%;

что касается ключевых макропоказателей, то они остались на уровне, утвержденном бюджетной декларацией. А именно, номинальный ВВП прогнозируется объемом 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%;

прогнозируется объемом 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%; средний курс гривны к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар;

средняя заработная плата составит около 15 258 грн, уровень безработицы – 8,5%;

на следующий год запланировано повышение минималки с октября 2022 года до 6700 грн с 6500 грн в начале;

расходы госбюджета в следующем году вырастут на 7,2% и составят 7,2%.

По сравнению с показателями 2021 года, больше всего финансирование вырастет у Минцифры (+66,5%), Фонда развития предпринимательства (+50%) и на академические стипендии (30,6%).

На 14% вырастет финансирование здравоохранения – на медицину заложили в этом году 197,2 млрд грн, с учетом повышенных минимальных зарплат врачам и медперсоналу.

На Укравтодор выделят более 78,9 млрд грн, что на 13,5% больше 2021 года.

На около 11% увеличатся средства на оборону и образование. В частности, на армию выделяют 5,95% ВВП страны, или 319,4 млрд грн. На образование предварительно направят 172 млрд грн, преимущественно благодаря повышению зарплат учителей и стипендий студентам.

На Совет нацбезопасности предлагается выделить на 21,1% больше, чем в этом году, также на 17,5% увеличится объем средств офиса генпрокурора.

Справка Finance.ua: