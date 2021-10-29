В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября.
Как узнал Finance.ua от заместителя главы КГГА Константина Усова, Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков “Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час”.
Изменения произойдут на 7 участках улично-дорожной сети столицы:
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Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 1 апреля по 1 ноября».
Перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к этому решению.
С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.
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