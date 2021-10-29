В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября.

Как узнал Finance.ua от заместителя главы КГГА Константина Усова, Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков “Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час”.

Изменения произойдут на 7 участках улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе;

Надднепрянское шоссе;

Столичное шоссе;

пр. Бажана;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;

пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

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Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 1 апреля по 1 ноября».

Перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к этому решению.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

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